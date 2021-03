Peugeot e-Expert 2021: le consegne dell’ultimo miglio viaggiano in full electric

La Casa francese del Leone elettrifica uno dei suoi modelli commerciali più riusciti: l'Expert diventa e-Expert e propone un motore da 136 CV con batterie dall'autonomia da 200 o 300 km

Tra i veicoli destinati alle consegne e al trasporto di merci di vario genere abbiamo parlato negli ultimi mesi dell’ë-Jumpy e del Vivaro-e, due mezzi che, di fatto, orbitano all’interno dello stesso mondo PSA e, più in generale, del nuovo universo Stellantis, condividendo la stessa powertrain elettrificata da 136 cavalli e 260 Nm di coppia massima oltre alla batteria originale da 50 kWh derivata dalle berline Peugeot e-208 e Opel Corsa-e.

Questa coppia, tuttavia, è pronta a diventare un tris, perchè si aggiungerà anche la versione “full electric” del Peugeot Expert, furgone da trasporto leggero indicato particolarmente per le consegne dell’ultimo miglio allo scopo di far fronte alla crescita esponenziale del mercato dell’e-commerce. Ribattezzato per l’occasione e-Expert, la sua dotazione di bordo è stata rivista per garantire al guidatore il massimo comfort durante l’intera giornata lavorativa: questo è stato possibile grazie al nuovo cambio monomarcia dalla progressione molto fluida e da un motore capace di erogare la coppia praticamente in maniera istantanea – quindi in grado di far fronte senza problemi alla maggior parte dei problemi nel traffico quotidiano.

Per quanto riguarda il pacco batterie, il nuovo Peugeot e-Expert è quindi disponibile innanzitutto nella versione da 50 kWh come i suoi “compagni”, dall’autonomia massima di 200 km, affiancata da una variante più potente da 75 kWh che ne assicura un centinaio in più… per ogni evenienza. Nell’uso cittadino se la cava alla grande, merito del super-efficiente sistema di frenata rigenerativa che converte l’energia dispersa durante le fasi di decelerazione e frenata in potenza aggiuntiva da sfruttare successivamente durante le ripartenze.

Se questo non dovesse bastare, la presenza della modalità di guida “B” garantisce un freno motore ancora più incisivo, a tutto vantaggio dell’efficienza anche sul lungo periodo di utilizzo. In termini di ricarica, la nuova Peugeot e-Expert è provvista di un apposito circuito di raffreddamento che regola la parte termica degli accumulatori, per cui può essere connessa alle colonnine pubbliche in corrente continua da 100 kW che ripristinano l’80% del totale disponibile in soli 30 minuti per la batteria da 50 kWh e in tre quarti d’ora per quella da 75 kWh.

In fatto di allestimenti, invece, il nuovo furgone elettrificato della Casa del Leone è disponibile per tutti i professionisti del commercio in tre lunghezze differenti: la Compact da 4,61 metri, la Standard da 4,96 metri e la Long da 5,31 metri, con altezza sempre di 1,90 metri. I prezzi? Il listino parte da 32.600 Euro per l’equipaggiamento Pro con lunghezza Standard e accumulatori da 50 kWh, per arrivare a quota 39.750 Euro nel caso si scelga l’equipaggiamento Premium con la lunghezza più importante e la batteria più capiente.