Mercedes eSprinter: leader di mercato nel segmento large van

Y3K, società leader nel noleggio di veicoli commerciali, insieme a GLS, hanno votato Mercedes eSprinter come compagn di lavoro ideale per i corrieri

Il settore dei trasporti sta vivendo un’autentica rivoluzione con l’avvento dei veicoli elettrici, ormai una certezza per quanto concerne l’ultimo miglio. I van elettrici, insieme alla rivoluzione digitale nei processi di consegne, garantiscono sostenibilità, sicurezza, efficienza, e contenimento dei costi di gestione. L’offerta per le aziende è ampia, ma Y3K, società leader nel noleggio di veicoli commerciali, insieme a GLS, hanno votato Mercedes eSprinter come compagno di lavoro ideale per i corrieri.

Mercedes eSprinter: fa il peno di consensi

La strategia “Lead in Electric Drive” sottolinea l’ambizione di Mercedes-Benz Vans alla leadership nel campo della mobilità elettrica. Mercedes-Benz è convinta dei vantaggi ecologici ed economici dei veicoli commerciali elettrici a batteria, introducendo sul mercato van a propulsione elettrica in tutti i segmenti. Una nuova evoluzione, all’insegna della sostenibilità e innovazione, che in Mercedes-Benz Vans si traduce in prodotti sempre più sicuri, efficienti e connessi, in grado di rispondere alle esigenze dei più diversi impieghi professionali. Mercedes eSprinter debutta nel 2019 con un’autonomia di circa 150 chilometri e un carico utile massimo di 900 kg. La trazione elettrica dell’eSprinter eroga una potenza di 84 kW, identica a quella del motore diesel di base, e sviluppa una coppia fino a 300 Nm.

Con le sue tre versioni e numerose varianti di carrozzeria, dal furgone al telaio per carrozzerie, l’eSprinter di prossima generazione non solo si aprirà a nuovi segmenti di clienti, ma anche nuovi mercati come Stati Uniti e Canada, ad esempio. Rispetto all’attuale eSprinter, l’autonomia sarà più che doppia a seconda della configurazione. La produzione della nuova generazione inizierà a partire dalla seconda metà del 2023 a Charleston (South Carolina, USA) e poi a Duesseldorf e Ludwigsfelde in Germania. Un principio guida centrale in Mercedes-Benz è la sostenibilità e quindi l’eSprinter di prossima generazione sarà prodotto a emissioni zero. Mercedes Benz ha investito circa 350 milioni di euro nell’eSprinter di nuova generazione. Mercedes-Benz Vans è convinta dei vantaggi ecologici ed economici dei veicoli elettrici a batteria, nella sua strategia ha confermato la sua aspirazione verso la leadership per la mobilità elettrica e sta elettrificando sistematicamente tutti i modelli.

Gli allestitori e i clienti possono già scegliere tra quattro veicoli a batteria, due furgoni e due veicoli adibiti a trasporto persone quali eSprinter, eVito Furgone, eVito Tourer e EQV. Inoltre, il nuovo eCitan, piccolo veicolo elettrico per le operazioni commerciali, la variante elettrica della Classe T, veicolo per le famiglie e gli appassionati del tempo libero, amplieranno il portafoglio di prodotti locali a emissioni zero di Mercedes Benz Vans. Con l’eSprinter di nuova generazione, Mercedes Benz Vans continua a implementare costantemente la propria strategia sottolineando l’aspirazione verso la leadership per la mobilità elettrica. Entro la fine del decennio la Casa con la Stella a tre punte sarà pronta per essere completamente elettrica, ovunque le condizioni di mercato lo consentano. Dal 2025 tutte le nuove architetture dei veicoli saranno esclusivamente elettriche. E in linea con questo, Mercedes-Benz Vans svilupperà anche una nuova architettura di veicolo puramente elettrico per la terza generazione di eVan.

“Siamo molto soddisfatti della crescente domanda di van elettrici nel settore del trasporto merci, e, grazie alla nostra produzione intelligente e flessibile, siamo in grado di rispondere in modo molto preciso alle esigenze dei nostri clienti – ha dichiarato Dario Albano, Managing Director Mercedes-Benz Italia Vans -. Y3K e GLS, ad esempio, hanno scelto l’eSprinter e l’eVito, come compagni di lavoro ideali per tutte le attività di distribuzione. L’eSprinter come anche l’eVito dimostrano che un parco veicoli a zero emissioni locali è in grado di soddisfare, comunque, tutte le esigenze in termini di adattabilità all’impiego quotidiano, affidabilità e redditività”.