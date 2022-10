Tesla Semi, via alla produzione: il primo cliente a riceverlo è la Pepsi

Il tanto atteso camion ad alimentazione elettrica di Tesla è finalmente in fase di assemblaggio: le prime consegne del Tesla Semi partiranno dall'1 dicembre

Dopo cinque anni di attesa, il Tesla Semi è finalmente pronto a solcare le strade americane: ad annunciarlo è stato direttamente Elon Musk, patron della Casa di Palo Alto, con un messaggio su Twitter con il quale conferma l’avvio della produzione e l’inizio delle consegne a partire dal prossimo 1 dicembre. Il primo cliente? La Pepsi, visto il grande ordine di 100 unità effettuato tempo fa: la concorrente di Coca Cola, per l’occasione, potrà anche sfruttare le nuovissime stazioni “Megacharger” per ripristinare circa 640 km di autonomia in appena mezz’ora di collegamento.

Con i suoi 800 km di percorrenza massima il Tesla Semi aiuterà Pepsi ad iniziare il processo di de-carbonizzazione dei trasporti pesanti, sfruttando una powertrain a quattro motori elettrici e un’aerodinamica sapientemente modellata in galleria del vento per rispondere all’esigenza di essere il più efficiente possibile. Cabina ultra-tecnologica con seduta centrale e doppio schermo ai lati, sistemi ADAS di ultima generazione e una capacità di carico superiore alle 36 tonnellate: i presupposti per un grande successo ci sono tutti. Il listino prezzi? In partenza da 150.000 dollari (circa 155.000 Euro).