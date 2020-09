Volkswagen: 39 Crafter allestiti da GEMA consegnati a DHL

La divisione Veicoli Commerciali di Volkswagen ha consegnato al corriere DHL Express 39 Crafter, per un parco mezzi che ora ammonta a 161 veicoli

Ora il noto fornitore DHL Express potrà contare su altri 39 Volkswagen Crafter per accelerare le consegne in Europa: la divisione Veicoli Commerciali del Gruppo tedesco, infatti, ha allestito grazie anche alla collaborazione con GEMA una versione speciale del Crafter Van Logistic “Passo Medio – Tetto Alto” con motore 2.0 TDI da 140 cavalli, al fine di supportare il lavoro del corriere con i colori giallo-rossi.

La commessa è stata consegnata a New Master Courier, che si configura come “Outside Service Provider” di DHL Express: questo permette un forte consolidamento tra il marchio di Hannover e la DHL, uno dei leader nel settore della logistica che ora potrà contare su un parco mezzi di ben 161 veicoli destinati alle spedizioni. Come anticipato, i 39 Crafter in questione sono stati appositamente curati da GEMA, una delle migliori aziende relative agli allestimenti per i veicoli commerciali: al loro interno sono state installate delle particolari scaffalature e delle soluzioni innovative che consentono una migliore gestione dello spazio ed una velocizzazione del processo di stivaggio e distribuzione del materiale.

Tale allestimento “ad-hoc” consente quindi a DHL di avere a disposizione uno strumento di lavoro altamente affidabile, sicuro e adatto alle più disparate esigenze, caratterizzato da innovazioni tecniche che assicurano la massima resa anche nelle situazioni più complicate da gestire. Una mossa tatticamente perfetta per la divisione Veicoli Commerciali di Volkswagen, che così è in grado di consolidare ulteriormente la sua posizione di leadership nel mercato dei “Courier”, nonchè di dimostrare la sua capacità nel proporre soluzioni specifiche e appositamente studiate sulle diverse esigenze dei suoi vari clienti professionali.