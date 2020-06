Volkswagen Amarok 2022: la base è il nuovo Ford Ranger

Nel settore dei veicoli commerciali, Volkswagen ha il progetto di realizzare la nuova versione dell'Amarok usando la stessa piattaforma del Ford Ranger 2021

Vetture simili ma sviluppate in maniera autonoma: questa è la volontà messa in campo da Ford e dal Gruppo Volkswagen, che insieme svilupperanno nel prossimo futuro dei veicoli commerciali congiunti che condivideranno la piattaforma modulare EV ma anche le nuove tecnologie di intelligenza artificiale, tra le quali l’innovativa Argo AI.

In questo contesto, Volkswagen ha annunciato che la prossima versione dell’Amarok, pick-up di medie dimensioni introdotto per la prima volta sul mercato nel 2010, sarà sviluppato sulla stessa base di partenza del nuovo Ford Ranger, in uscita nel 2021. Da questa partnership è stato creato anche un “bozzetto-teaser”, che rivela un design particolarmente aggressivo; per gli interni, tuttavia, si prevede che Volkswagen rimarrà fedele ai propri standard piuttosto che affidarsi alle soluzioni stilistiche della Casa dell’Ovale Blu.

La nuova versione dell’Amarok su piattaforma Ford, annunciata per il 2022, sarà costruita solamente per i mercati sudamericani, europei ed africani, anche se la porta aperta è stata lasciata anche per gli Stati Uniti: negli USA, infatti, l’ultimo pick-up del Gruppo tedesco è il Rabbit del 1984, per cui l’arrivo dell’Amarok potrebbe rappresentare per Volkswagen un ottimo trampolino di lancio in termini di vendite anche in questa parte del pianeta.

Ma non è tutto, perchè Volkswagen ha in mente di progettare anche un nuovo veicolo commerciale per il futuro del Gruppo tedesco: sempre su base Ford, si tratta di un piccolo furgone che trae ispirazione dal Caddy e che dovrebbe sostituire il Transit Connect nella gamma della Casa dell’Ovale Blu. In aggiunta, sembra che Volkswagen abbia in programma anche di vendere a Ford la piattaforma modulare EV, la stessa che debutterà sull’ID.3. La Casa americana dovrebbe utilizzarla in futuro per la creazione di veicoli elettrici destinati all’Europa, il primo dei quali è previsto per il 2023.