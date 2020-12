Whitby Morrison sceglie Mercedes Sprint per i suoi furgoni dei gelati

L'allestitore Whitby Morrison, con sede a Crewe, nel Cheshire, ha ordinato 55 Mercedes-Benz Sprinter che saranno allestiti a furgoni dei gelati e spesiti in ogni parte del mondo

Chissà a quali utilizzi hanno pensato gli ingegneri e i progettisti Mercedes quando hanno iniziato a lavorare allo Sprint. E chissà cosa avrebbero detto se gli avessero annunciato che 55 esemplari sarebbero stati agghindati con le scritte e e luci colorate, tipiche dei furgoni dei gelati americani.

Whitby Morrison rilancia i furgoni per la vendita dei gelati

Proprio così, perché Whitby Morrison, noto allestitore in questo speciale settore, ha effettuato un ordine di 55 Mercedes-Benz Sprint per farne dei furgoni dei gelati come quelli che vediamo nei film. Il motivo? Non ci crederete ma è il Covid-19. La pandemia ha portato all’annullamenti di moltissimi eventi come fiere e concerti, ma non ha fermato gli ambulanti di questa delizia a base di latte, zucchero e uova che si sono ritrovati, non senza sorpresa, con un surplus di lavoro rispetto al passato. Addio ai banchetti in occasione delle sagre, quindi, ma spazio alla vendita per quartieri, come avveniva negli anni sessanta.

L’indotto che si sta generando è notevole e ha spinto Whitby Morrison a rimpolpare il parco dei veicoli da allestire: “I nostri veicoli sono sinonimo di massima qualità e soddisfano tutte le esigenze individuali dei nostri Clienti. Anche l’autotelaio deve essere all’altezza di questi standard elevati ed è per tale motivo che raccomandiamo sempre il Mercedes-Benz Sprinter. Si tratta di un veicolo imbattibile in termini di affidabilità, efficienza nei consumi e sicurezza. Inoltre, è più confortevole ed attraente dei veicoli della concorrenza. Per i gestori di un veicolo adibito alla vendita di gelati è tutt’altro che secondario poter esibire la stella Mercedes sul cofano“, ha detto l’Operations Director Ed Whitby.

Whitby Morrison: un marchio che sa di storia

Whitby Morrison, azienda fondata nel 1962, allestisce mediamente 85 veicoli l’anno e da tempo ha firmato un matrimonio d’amore con Mercedes Sprint Sprinter, soprattutto con la versione da 3,5 tonnellate. La ditta, che ha sede a Crewe, nel Cheshire, esporta in più di 60 paesi del mondo permettendo ai gelatai di avere un mezzo di grande valore per il proprio lavoro.