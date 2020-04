BMW M340d XDrive 2020: potenza e affidabilità ecosostenibile

Motore sei cilindri con tecnologia TwinPower Turbo e mild-hybrid a 48V per 340 cavalli e 700 Nm di coppia: ecco l'asso nella manica della nuova BMW M340d XDrive, in versione touring e berlina

La gamma M della BMW è sempre stata sinonimo di potenza, di prestazioni al top senza compromessi: da oggi, però, queste diventeranno anche molto più efficienti, grazie all’introduzione della nuova M340d XDrive, in versione touring e berlina, che porterà per la prima volta le caratteristiche performance della serie sportiva dell’elica su un modello dotato di propulsore diesel. La soluzione trovata dagli ingegneri tedeschi è un sei cilindri in linea da 3 Litri con tecnologia TwinPower Turbo e sistema mild-hybrid a 48 volt, che non solo permettono prestazioni di tutto rispetto (340 cavalli di potenza e ben 700 Nm di coppia) ma anche una consistente riduzione del consumo di carburante e delle emissioni nocive prodotte nell’aria.

Come è stato possibile tutto ciò? Grazie all’introduzione di specifiche tecnologie di trattamento dei gas di scarico conformi alle future normative Euro 6d, incluso un catalizzatore SCR con iniezione AdBlue. Qualche dato? I consumi dichiarati nel ciclo combinato WLTP si assestano tra 5,3 e 5,7 L/100 km per la versione a berlina e fra 5,4 e 5,8 L/100 km per quella touring, con delle emissioni di CO2 rispettivamente di 139-149 e 143-153 g/km.

Da buone rappresentanti della serie M, queste due nuove BMW ovviamente non deludono sotto il lato delle prestazioni: la tecnologia mild-hybrid permette al motore di fornire una potenza più pronta, con una spinta elettrica maggiorata nell’ordine di 8 kW (11 CV). Cronometro alla mano, le nuove M340d XDrive staccano i 4,6 secondi nello scatto 0-100 km/h (4,8 secondi per la versione touring), un risultato raggiunto anche grazie alla presenza della trasmissione Steptronic Sport a otto rapporti, dell’assetto specifico e della trazione integrale XDrive, che vanno ad aggiungersi a un pacchetto di serie composto da sospensioni, freni e sterzo sportivo tutti marchiati M Sport.

Per quanto riguarda l’estetica, le nuove M340d XDrive si presentano con un look sportivo da vere rappresentanti della serie M della Casa dell’Elica: tutto è in funzione della massima prestazione possibile, per cui il paraurti anteriore, le minigonne laterali e il posteriore sono stati appositamente studiati per soddisfare i requisiti funzionali in termini di approvvigionamento di raffreddamento dell’aria e aerodinamica. Gli interni, infine, sono tutti volti verso il massimo piacere di guida: i sedili sportivi sono rivestiti con una combinazione di Sensatec e Alcantara e vanno ad arricchire una dotazione M che comprende il volante in pelle, i pedali, tappetini specifici e modanature in Aluminum Tetragon con strisce in cromo effetto perla. Le nuove BMW M340d XDrive sono già disponibili nei concessionari con prezzi a partire da 71.000 Euro.