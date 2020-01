Elon Musk: “Presto le Tesla comunicheranno con i pedoni”

Secondo Elon Musk le prossime vetture prodotte da Tesla avranno l'interessante funzione di saper parlare con le persone nelle loro vicinanze

“Bè, non stare lì a fissare… salta su!“, questo è ciò che una vettura Tesla Model 3 è stata capace di comunicare in un breve video postato da Elon Musk sul suo account Twitter. Il famoso imprenditore americano è sempre alla ricerca di nuove innovazioni per il suo brand e tra queste figura proprio la possibilità futura per le Tesla di comunicare con i pedoni vicino a loro.

In questo senso Musk non ha svelato altri dettagli, ma è molto probabile che questa preziosa caratteristica potrà funzionare grazie all’altoparlante installato sulla Model 3 che, originariamente, era stato creato come generatore di rumore per i pedoni al fine di indicare la loro presenza, oppure attraverso l’impianto audio della vettura stessa. Non solo, questa feature avrebbe anche la valenza di auto-proteggersi da possibili atti vandalici, a tutto vantaggio della sicurezza del conducente.

Si tratterebbe di una grande rivoluzione che entrerebbe nel grande piano di utilizzare le Tesla come taxi a guida autonoma, capaci non solo di arrivare alla destinazione prescelta ma anche di guadagnare per i proprietari quando queste non vengono utilizzate.