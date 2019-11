Fiat 500 elettrica, iniziata la produzione della citycar ecologica

Si avvicina l'arrivo nelle concessionarie della Fiat 500 elettrica, di cui nei giorni scorsi sono stati prodotti i primi esemplari

L’arrivo della Fiat 500 elettrica è sempre più vicino. Questo perché è iniziata la produzione dei primi esemplari della vettura che debutterà al Salone di Ginevra 2020 e che verrà presentata in via ufficiale il giorno 4 luglio 2020, come già avvenne con il primo modello del 1957 e con quello del 2007. “Abbiamo iniziato a produrre le vetture di validazione”, ha rivelato il responsabile e-mobility Emea di FCA, Roberto Di Stefano, in occasione del convegno organizzato da Motus-E alla fiera Key Energy di Rimini. Di stefano non ha aggiunto molto altro, perché “essendo a 9 mesi dal lancio commerciale non possiamo dare troppe informazioni”.

La 500 elettrica è molto attesa dagli appassionati e dagli addetti ai lavori e di fatto costituirà il pilastro su cui basare la strategia di elettrificazione del Gruppo Fca. Strategia che comprende anche l’introduzione di una versione mild hybrid della Fiat Panda, della Ypsilon e della 500 stessa. Toccherà poi a Jeep Compass e Renegade plug-in, quindi alla 500 elettrica e infine al Ducato 100% elettrico. Di Stefano ha poi proseguito: “Con le vetture da 70.000 euro la democratizzazione dell’auto elettrica rimane solo uno slogan. Un cliente del segmento A, B, o C desidera ciò che vuole anche un cliente del segmento premium in termini di autonomia e dinamica”, ha spiegato il manager, “e collocare il pacco batterie in vetture di dimensioni inferiori è una bella sfida”.

Il responsabile e-mobility Emea Fca ha dipinto anche uno scenario in cui le politiche industriali cambieranno radicalmente: “Oggi quasi tutti usano celle realizzate dai questi produttori che hanno il loro cataloghi, per cui chi non è dentro il sistema contribuisce alla specificazione ma poi deve pescare il prodotto dai loro piani”. Nuova Fiat 500 elettrica sarà certamente tra le protagoniste del mercato automotive del 2020 e già non vediamo l’ora di toccarla (e provarla) con mano!