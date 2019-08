Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid: dati tecnici, prezzi e consumi

Debutta la nuova Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid, il cui prezzo di listino in Germania è stato fissato a 172.604 euro. Ecco tutte le informazioni tecniche e i dati dell'auto

In casa Porsche va di moda l’elettrificazione. In realtà, più che una moda, quella dell’elettrico è oramai una filosofia per la casa di Zuffenhausen , che dopo aver fatto debuttare la Porsche Panamera ibrida e in attesa della Porsche Taycan, concentra le proprie attenzioni sulla Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid, SUV sportivo disponibile anche in versione coupé. Parliamo della Cayenne più potente mai realizzata da Porsche: sia la E-Hybrid sia la S E-Hybrid Coupé sono già ordinabili al prezzo di listino (in Germania) di 172.604 euro optional esclusi.

La parte più interessante della vettura riguarda ovviamente i nuovi motori ibridi che spingono i due SUV. La versione top di gamma è equipaggiata con il 4 litri V8 biturbo da 500 kW di potenza in grado di sviluppare ben 680 CV e 900 Nm di coppia massima. Il motore termico da 550 CV è affiancato dall’unità elettrica da 136 CV: in coppia, i due propulsori garantiscono al SUV tedesco uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi, mentre la velocità massima è di 295 km/h. La motorizzazione ibrida plug-in consente inoltre a Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid di percorrere fino a 40 km in modalità elettrica (assorbimento energetico di 18,7-19,6 kWh/100 km) e registrare un consumo combinato (ciclo NEDC) intorno ai 3,7-3,9 l/100 km.

Anche Cayenne Coupé dispone della motorizzazione E-Hybrid, in questo caso però il motore è il 3 litri V6 turbo da 460 CV e 700 Nm di coppia. L’autonomia in elettrico è di 43 km e la velocità di punta di 253 km/h. Sulla Cayenne Turbo S E-Hybrid i tecnici hanno concentrato i propri sforzi in particolare su comfort e carattere sportivo. Il pacco batteria agli ioni di litio è stato potenziato e i sistemi di ricarica veloce posso far sì che l’auto guadagni la piena autonomia in 2 ore e 40 minuti. Da casa, su rete “normale”, ci vogliono invece circa 6 ore per fare il pieno di corrente.

Abbonda la tecnologia, con il pacchetto connettività che comprende il sistema di navigazione online. La gestione intelligente delle sospensioni (PASM) e l’integrazione con Apple CarPlay, ma anche i gruppi ottici Full LED e la camera Night Vision sono tutte chicche che, con i sistemi ADAS, rendono la vettura confortevole e sicura.