Prova nuova Audi A3 Sportback g-tron 2019: premium a metano!

Abbiamo provato la nuova Audi A3 Sportback g-tron, proposta d'ingresso nel mondo delle auto a metano secondo la casa di Inglostadt. Ecco caratteristiche, sensazioni di guida e opinioni

Tra Verona e Brescia, lungo le suggestive e nervose strade che costeggiano il Lago di Garda, abbiamo avuto modo di provare su strada l’Audi A3 Sportback g-tron alimentata a metano, la cui seconda serie è pronta per essere proposta nelle concessionarie italiane. La nuova A3 Sportback g-tron coniuga alla perfezione la bellezza e il piacere di guida di una vettura della Casa dei Quattro Anelli e i costi di gestione di una vettura dai consumi parchi che significa non tirare più di 10 euro alla volta!

Sulla nuova A3 a metano debutta un’inedita variante dell’unità sovralimentata Tfsi a ciclo Miller di 1,5 litri, sviluppata appositamente per funzionare in maniera ottimale sia a gas sia a benzina. Per ottimizzare il propulsore, sono state riviste e regolate alcune componenti dello stesso. Il motore ora sviluppa 131 CV e 200 Nm di coppia disponibile tra 1.400 e 4.000 giri abbinato unicamente al cambio a doppia frizione a 7 marce.

Prezzi Audi A3 Sportback g-tron

Audi A3 Sportback g-tron 2019 è in vendita con un listino prezzi che parte da 30.400 euro. Tra le principali novità introdotte sul nuovo modello ci sono i tre serbatoi (anziché due) per il metano. Di questi, due sono in materiali compositi e uno in acciaio alto-resistenziale: tutti sono testati per sopportare pressioni di 300 bar e contengono complessivmanente 17,3 kg di gas.

Se poniamo, per comodità, che un kg di metano costi 1 euro, ecco che il pieno di gas viene a costare poco più di 17 euro. Per contro, il serbatoio della benzina ha una capacità di 9 litri, un segno evidente che alla benzina viene assegnato un ruolo da comprimaria e non da protagonista tanto che la vettura è omologata monovalente e non bifuel con tutti i vantaggi del caso a partire dall’esenzione dai blocchi del traffico…

L’autonomia a metano è di 400 chilometri, ai quali vanno aggiunti altri circa 120 chilometri in modalità benzina. Continuiamo a snocciolare numeri, con la velocità massima della g-tron fissata a 211 km/h e lo scatto da 0 a 100 km/h che avviene in 9,4 secondi. Dati ancor più interessanti della precedente versione che stava sotto i 200 orari e scattava da 0 a 100 in 10 secondi. Per di più sono scesi pure i consumi a conferma che gli ingegneri Audi sono davvero tosti!

Il volume di carico va da 280 a 1.120 litri (le versioni non a gas vanno invece da 380 a 1.220 litri). Un piccolo sacrificio che si fa volentieri, specie quando si pensa al risparmio nei costi di gestione dell’auto. Audi A3 Sportback g-tron è caratterizzata esteticamente dalla scritta d’identificazione esterna e dall’indicatore del livello dei serbatoi del metano internamente.

La prova su strada

Il test drive della A3 g-tron si è svolto tra Verona e Brescia, un percorso di un centinaio di chilometri che variava dalle colline che abbracciano il Lago di Garda alle trafficate strade statali della zona. Secondo quanto segnato dal computer di bordo, alla fine della prova su strada avevamo consumato poco più di 4 kg di metano, 4,2 kg per la precisione. Una spesa totale di 4 euro, un tramezzino e una bibita, insomma. Percorrere 100 chilometri in totale economia a bordo di una vettura così bella e spaziosa è stato a dir poco soddisfacente. Nonostante quello che alcuni potranno pensare, l’utilizzo del metano non inficia minimamente l’esperienza e la piacevolezza di guida, che rimangono intatte.

Una vettura intelligente e merita ricordare che su 15 modelli a metano disponibili in Italia ben 12 sono del gruppo Volkswagen e tre di queste sono Audi! Se non siete pronti per l’elettrico, il Diesel non vi convince e il benzina vi sembra troppo caro ecco la g-tron Audi a metano che vi risolve molti dubbi e optando per Audi Value potete anche prenderla in affitto per due o tre anni per poi scegliere se continuare la via del metano o magari di qualche altra alimentazione…