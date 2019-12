Subaru Forester e-Boxer, motori e prezzi del SUV ibrido

Subaru Forester e-Boxer è il primo SUV mild hybrid della Casa automobilistica giapponese. Il motore elettrico affianca un'unità termica da 2.0 litri

Subaru si aggiunge alla lista delle Case costruttrici che propongono in gamma modelli ibridi. Lo fa presentando la nuova Subaru Forester e-Boxer, primo SUV mild hybrid della Casa delle Pleiadi. La base è solida e l’iconico sport utility vehicle giapponese si propone alla sua affezionata clientela dotato di un motore elettrico che va ad affiancare il propulsore benzina da 2.0 litri, l’FB20 da 150 CV di potenza e una coppia massima di 194 Nm a 4.000 giri. Un’auto nuova che propone gli stessi valori che da sempre contraddistinguono la Casa delle Pleiadi: sciurezza, divertimento e durata nel tempo.

Dati tecnici Subaru Forester e-Boxer

Il propulsore elettrico da quasi 17 cavalli (12 kWh di potenza) è alimentato da un battery pack da 13,5 kW. Questa unità elettrica è stata posta dagli ingegneri giapponesi direttamente all’interno della scatola del cambio Hybrid Lineartronic, il che permette di continuare ad adottare la distribuzione simmetrica dei pesi. Rimane anche la trazione integrale, immancabile su ogni Forester che si rispetti. Il peso aggiuntivo di questa Forester ibrida è di soli 110 kg, per una massa totale di 1656 kg. La capacità di traino è di 1870 kg, leggermente inferiore alla versione precedente, ma comunque in grado di trainare una roulotte lungo un percorso off-road fangoso.

Tre le modalità di alimentazione e di percorrenza: con solo motore termico, full electric o alimentazione ibrida. Se si decide di guidare in modalità 100% elettrica non si possono superare i 30 km orari e l’autonomia risulta estremamente limitata, tuttavia questa soluzione è suggerita magari per brevi tratti cittadini, ad esempio nel traffico. In frenata avviene il recupero dell’energia, il che permette di ricaricare il battery pack e aumentare l’autonomia della e-Boxer in modalità elettrica.

ADAS e Infotainment

Subaru Forester e-Boxer introduce diverse novità anche in merito ai sistemi ADAS e dell’infotainment. La plancia vanta al centro un display touch da 8 pollici che permette di gestire, tra gli altri, la sincronizzazione con il proprio smartphone e l’impianto stereo. Si possono poi gestire anche moltissime funzionalità proprie dell’auto. La sicurezza è garantita da sistemi quali il Driver Monitoring System e l’EyeSight: il primo, grazie a un avanzato riconoscimento facciale, capisce quando il guidatore è stanco a tal punto da necessitare di avvisi utili a evitare pericolosi colpi di sonno.

La quinta generazione di Subaru Forester non risulta comunque stravolta rispetto a quelle precedenti: l’iconico SUV giapponese, presentato per la prima volta nel 1997, mantiene ottimamente le sua qualità sia nel traffico urbano sia nell’off-road. Versabilità e guidabilità rimangono invariati: e-Boxer è già in vendita nelle concessionarie con prezzi a partire da 35mila euro.