Tesla Model 3 Convertible, arriva la piccola spider elettrica?

La Tesla Model 3 Spider, opera del digital artist Lem Bingley, è una affascinante scoperta elettrica ispirata all'iconica Mazda MX-5

Il desginer indipendente Lem Bingley ci propone un affascinante rendering di una Tesla spider di dimensioni compatte. Questa spider elettrica, una Model 3 Convertible dalle linee sinuose e filanti, per dimensioni e aspetto ci riporta con la mente a una vettura iconica: la Mazda MX-5.

Parliamo dunque di una classica due posti con cui fare belle gite nei weekend e godersi il vento tra i capelli. Dimensioni più contenute di quelle della futura Roadster 2 di Tesla, rispetto alla quale questa Tesla Model 3 Spider vanta maggiore agilità, a fronte di prestazioni non così estreme. La grinta non si vede solo dai puri dati tecnici e prestazionali e occorre dire che questa spider di verve ne ha da vendere.

“Tempo fa, in un tweet avevo parlato di una Tesla Roadster immaginaria, con le stesse dimensioni e forme della Mazda MX-5”, ha scritto Lem. “Sogno una EV sportiva più piccola, leggera ed economica della reale Roadster 2 proposta da Tesla. Ho creato un paio di nuove immagini fatemi sapere cosa ne pensate”.

Difficile comunque pensare che una spider compatta elettrica come questa possa avere un mercato futuro, essendo il segmento delle cabriolet compatte non di grande interesse per un numero di automobilisti sufficienti a giustificare gli sforzi delle case auto in tale segmento.