Tesla On Tour, test drive in 18 città italiane dal 19 luglio

Dal 19 luglio 2019 a metà settembre si svolge Tesla On Tour, il cui programma prevede test drive in ben 18 città italiane

Riparte il Tesla On Tour, che dal 19 luglio fino a metà settembre si sposterà sul territorio italiano e in particolare in 18 città. Qui farà conoscere da vicino, grazie al nutrito e preparato staff, il mondo della mobilità elettrica e in particolare i modelli che compongono la gamma di Tesla Motors. Le prime tappe del Tour sono: Forte Dei Marmi, Salerno, Marlengo e Sauze d’Oulx.

Tesla On Tour permette anche di testare su strada le performance delle vetture del brand, su tutte Model S, Model X e Model 3, la berlina compatta il cui prezzo di listino in Italia è pari a 48.500 euro. Una cifra che scende a 42.500 euro grazie agli incentivi di 4.000 per l’acquisto di auto 100% elettriche e 2.000 euro per la rottamazione di un veicolo Euro 1, 2, 3 o 4.

Model 3 di recente è stata protagonista di test EuroNCAP di successo, nei quali ha ottenuto 5 stelle. Nella categoria “sicurezza attiva” Tesla Model 3 ha conquistato 5 stelle. Oltre che tecnologica, anche molto sicura non solo per se stessa ma anche per ciclisti e pedoni.