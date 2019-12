Testa Model 3: ancora più elegante grazie a Vilner

La Testa Model 3 by Vilner è un capolavoro di stile ed eleganza, con tanti dettagli in pelle, legno e lana color turchese che erano un ambiente ospitale ed legante

Testa Model 3, una delle auto elettriche più famose e apprezzate al mondo, assume una nuova veste grazie al tocco estetico dato da Studio Vilner che ne va immaginato una versione ancora più elegante con un design interno davvero originale.

Studio Vilner veste di nuovo la Testa Model 3

Silenziosa ed elegante: è così che potremmo definire la Testa Model 3 by Vilner che, per questo particolare veicolo, ha pensato a interni di esclusivi, realizzati con materiali di alta qualità e un design originale con l’obiettivo di creare un’atmosfera all’insegna della tranquillità, della serenità e dell’ospitalità. I tessuti sono caratterizzati da colori magnetici e disegni abbinati a pelle ecologica scura che richiamano un concetto di raffinato perfezionismo. La maggior parte dei sedili è impreziosito da un ricamo di lana color turchese realizzato a mano. Lo stesso colore, ma con sfumature più morbide, viene impiegato per le parti che compongono l’abitacolo, la console centrale e la parte che circonda il tetto apribile. Le parti colorato creano un elegante contrasto con gli inserti scuri e quelli in pelle che avvolge i poggiatesta e i due bordi superiori della console centrale.

Rispetto alla Tesla Model 3 standard, il cruscotto in cui è alloggiato il touchscreen è stato sostituito pannello di legno in tono con la pelle dei sedili Anche le alette parasole e le cinture di sicurezza sono state sostituite con elementicolorati, così come il dettaglio del volante con la scritta “Airbag”.