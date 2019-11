Volkswagen e-up!: stessa agilità, ma con più potenza e autonomia

La Volkswagen e-up! MY 2020 esteticamente si presenta come la versione precedente, ma ha tante novità a partire dalla batteria più potente con un'autonomia che tocca i 260 km. L'auto accelera da 0 a 100 km/h in 11,9 secondi, ha sei airbag e una dotazione tecnologica di primo livello

Volkswagen presenta l’upgrade della e-up! che arriverà sul mercato italiano a partiture dal 2020 con una nuova batteria e un’autonomia che raggiunge i 260 km in condizioni di impiego reali al prezzo di 23.350 euro, senza considerare gli incentivi nazionali e quelli locali.

Nuova Volkswagen e-up!: le caratteristiche

Esteriormente la nuova Volkswagen e-up! è rimasta invariata, ma il suo interno è stato tutto rivisto, a partire dal pacco batteria le cui celle offrono una densità di energia molto più elevata rispetto al modello precedente. La capacità è quasi raddoppiata, da 18,7 a 36,8 kWh (pari a 32,3 kWh netti) che permettono di raggiunge fino a 260 km di autonomia in condizioni di impiego reali con una sola carica. Quando la batteria è scarica, basta solo un’ora in corrente continua per riportarla all’80%; l’attacco di ricarica CCS necessario a tal fine è di serie. Per tornare a una carica dell’80% in corrente alternata allacciandosi a una presa da 7,2 kW di potenza servono poco più di quattro ore. Il motore elettrico tocca una potenza di picco di 83 CV; per passare da 0 a 100 km/h bastano 11,9 secondi, l’accelerazione termina a 130 km/h.

Il guidatore può scegliere tra tre profili di guida e cinque livelli di recupero dell’energia. La grande batteria agli ioni di litio è montata sotto il pianale dalla vettura, conferendo all’auto un baricentro basso e un’ottima maneggevolezza. Con sei airbag e il nuovo sistema di assistenza per il mantenimento della corsia Lane Assist, anche la più piccola Volkswagen offre un elevato livello di sicurezza di serie.



Ricca la dotazione di serie che prevede impianto audio composition phone con interfaccia Bluetooth e DAB+, così come la docking station per smartphone con la nuova app maps+more, che offre numerose funzioni di navigazione e multimediali. Con l’app We Connect con e-Remote, i proprietari della e-up! possono avviare, interrompere e programmare a distanza la ricarica e la climatizzazione a vettura ferma. Completano gli allestimenti il climatizzatore automatico Climatronic, il volante multifunzione rivestito in pelle, così come il selettore del cambio e la leva del freno a mano, i cerchi in lega blade da 15”, i vetri posteriori oscurati, i battitacco anteriori in alluminio, i sensori di parcheggio posteriori con telecamera Rear View, il cruise control e il nuovo sistema di assistenza per il mantenimento della corsia Lane Assist.

La e-up! diventa particolarmente elegante grazie al pacchetto style, con tetto e specchietti retrovisori esterni in bianco o nero e un’illuminazione dedicata per l’abitacolo. Inoltre, la Volkswagen ha realizzato tre pacchetti tematici: il winter pack che include parabrezza e sedili anteriori riscaldabili, specchietti retrovisori regolabili elettricamente e riscaldabili; il sound pack che include 4 altoparlanti anteriori da 20 watt e 2 altoparlanti posteriori; infine lo storage pack che prevede gancio portaborse, fondo del bagagliaio regolabile, copertura del bagagliaio e rete di ancoraggio dei bagagli.

Nuova Volkswagen e-up!: quanto costa

La nuova Volkswagen e-up! costerà in Italia 23.350 Euro. A questa cifra si possono applicare vari sconti: la promozione Volkswagen che attualmente riduce il prezzo a 20.900 Euro, oltre agli incentivi statali e locali ove presenti. Inoltre, oggi in Italia le vetture elettriche godono dell’esenzione totale dalla tassa di possesso per almeno cinque anni.