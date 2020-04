Volvo XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid: motori e prezzi

La batteria agli ioni di litio della XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid ha una capacità di 10,7 kWh che garantisce un’autonomia in modalità 100% elettrica di circa 45 km. Il sistema di propulsione è composto da un motore a benzina a tre cilindri da 1,5 litri capace di erogare una potenza massima di 180 CV e da un’unità elettrica da 82, per una potenza combinata di 262 CV

Volvo compie un altro passo verso una mobilità sempre più sostenibile lanciando sul mercato italiano la nuova XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid, l’attesissima versione ibrida a ricarica del SUV compatto che, sin dal debutto, si è imposto come best-seller di Volvo in Italia con oltre 21.500 unità vendute fino a oggi.

Volvo XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid: le caratteristiche

Come tutte le XC40, anche la versione Recharge Plug-in Hybrid nasce sulla piattaforma compatta Volvo CMA (Compact Modular Architecture) pensata sin dal progetto per ospitare gli elementi tecnici legati all’elettrificazione. Alle dimensioni compatte e agli eccellenti standard di sicurezza, versatilità e dinamica di marcia riconosciuti al modello, la versione plug-in hybrid aggiunge le prestazioni ecologiche della tecnologia ibrida a ricarica di Volvo. Il sistema di propulsione è composto da un motore a benzina a tre cilindri da 1,5 litri capace di erogare una potenza massima di 180 CV e da un’unità elettrica da 82, per una potenza combinata di 262 CV e una coppia di 425 Nm.

La XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid è la prima Volvo con ibrido seriale, con entrambi gli elementi propulsivi posti sull’asse anteriore e accumulatori agli ioni di litio sotto il pavimento, nel tunnel centrale (a tutto vantaggio della capacità del bagagliaio che resta la stessa delle versioni con motore termico). Il cambio è un automatico a doppia frizione a 7 marce. La casa dichiara un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi, una velocità massima autolimitata a 180 km/h ed emissioni di CO2 nel ciclo di omologazione WLTP, comprese tra 45 e 55 g/km. La batteria agli ioni di litio (garantita 5 anni o 150.000 km), ha una capacità di 10,7 kWh che, secondo la casa garantisce un’autonomia in modalità 100% elettrica di circa 45 km. La ricarica avviene in ore ore collegandosi a una presa domestica e circa tre ore utilizzando una wallbox.

La XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid è affidato l’importante compito di imprimere la spinta decisiva alla diffusione della tecnologia plug-in hybrid Volvo in Italia. L’obiettivo è quello di portare le varianti plug-in hybrid a rappresentare il 16% del totale vendite di XC40 per il 2020, un traino importante per far sì che gli ibridi plug-in arrivino a totalizzare il 15% delle vendite totali di Volvo in Italia. Un importante strumento in tal senso è dato da Care by Volvo, l’innovativa formula di abbonamento all’auto che sostituisce il tradizionale concetto di acquisto. L’offerta Care by Volvo è rafforzata e i dati dei contratti consuntivati dall’inizio dell’anno dimostrano che sta incontrando particolare favore presso i clienti che decidono di passare alla tecnologia ibrida. “Sono certo che la nuova XC40 Recharge T5 Plug-In Hybrid darà un forte impulso a un trend già evidente. Sono in vistoso aumento i clienti che scelgono di passare all’ibrido e la nuova XC40 raccoglierà ampi favori per le sue caratteristiche di estrema efficienza nei consumi. Il ritardo che il nostro Paese accusa in termini di infrastrutture di ricarica lascia presagire che le motorizzazioni ibride giocheranno per lungo tempo un ruolo importante nella transazione verso l’elettrico. Abbiamo segnali evidenti in tal senso anche attraverso il numero di sottoscrizioni al nostro servizio Care by Volvo, che sono in maggioranza per l’acquisizione di vetture plug-in hybrid. Né va dimenticato il fatto che XC40 è in assoluto la nostra best seller, un modello che il pubblico italiano ha gradito fin dal debutto e che continua a raccogliere ordini in maniera crescente. Per questo credo che XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid sarà per noi una carta vincente“, ha detto afferma Michele Crisci, Presidente Volvo Car Italia.

Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid: quanto costa

Volvo XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid è in vendita a prezzi che vanno dai 47.770 euro della variante Inscription/Expression ai 50.920 euro della variante R-Design con la possibilità di accese a un bonus pari a 2.500 Euro (con rottamazione) in termini di eco-incentivi. L’obiettivo di Volvo Cars per il 2020 sul piano globale è che le auto plug-in hybrid si attestino al 20% delle vendite totali.