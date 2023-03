Concorso Italiano 2023: la 38° edizione al via dal 16 al 19 agosto

Alla Monterey Car Week troverà posto anche l'edizione 2023 del Concorso Italiano, dove sfileranno numerose vetture simbolo del Made in Italy in campo automotive

L’edizione 2023 della Monterey Car Week sarà un evento non solo molto atteso dagli appassionati, ma anche estremamente importante soprattutto per il settore automotive del nostro Paese. Dal 16 al 19 agosto, infatti, troverà posto nella kermesse americana la 38° edizione del Concorso Italiano, vera e propria rassegna delle migliori automobili nostrane (più di 1.000 iscritte attualmente) che rispondono a marchi prestigiosi come quelli di Ferrari, Maserati, Pagani, Lamborghini e Alfa Romeo.

La 38° edizione del Concorso Italiano sarà suddivisa in due giornate: la prima, quella d’apertura del 16 agosto, inizierà con l’evento “Connect2Cars” che culminerà successivamente con la seconda giornate del 19 agosto quando è prevista la sfilata vera e propria di tutte le automobili Made in Italy presenti a Monterey. L’occasione sarà anche propizia per festeggiare al meglio diverse ricorrenze, tra le quali i 60 anni della Lamborghini, dell’Autodelta, della Maserati Quattroporte e il centenario dall’esordio della prima versione di una vettura Alfa Romeo Quadrifoglio.

“Concorso Italiano è il più grande Salone al mondo dedicato alle auto italiane e siamo orgogliosi di presentarlo ufficialmente per la prima volta a Milano – ha commentato il Presidente Tom McDowell – Dalla fine della pandemia, Concorso Italiano ha ripreso slancio e stiamo creando un’edizione 2023 con una forte partecipazione di brand e pubblico“.