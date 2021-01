Salone dell’Auto Monaco di Baviera IAA 2021 dal 7 al 12 settembre

L'ex Salone di Francoforte si sposterà quest'anno nella sede di Monaco di Baviera e prevederà una limitazione dello spazio espositivo così come una "Blue Lane" per la prova dei nuovi mezzi eco-sostenibili

Praticamente un anno fa dalla Germania arrivò la notizia bomba della cancellazione definitiva dello IAA, il classico Salone Internazionale dell’Automobile che, dal 1952, si tiene ogni anno a Francoforte: una decisione molto forte da parte della VDA, l’associazione dell’industria automobilistica tedesca, che poi ha invece confermato il suo ritorno con tanto di spostamento presso la sede di Monaco di Baviera. Il tutto a partire dal 2021, con un’edizione improntata in maniera differente rispetto a quella a cui si sono abituati il pubblico e i media in tutti questi anni.

L’appuntamento, quindi, è da segnare sul calendario per il periodo dal 7 al 12 settembre, in una cornice in cui lo spazio espositivo a disposizione delle case automobilistiche sarà ridotto a una superficie massima di 2000 metri quadrati: questo limiterà sicuramente la presenza mastodontica dei marchi teutonici, lasciando più spazio a tutti quelli che allo IAA non hanno mai avuto modo di partecipare. “I grandi produttori hanno confermato la loro volontà di rimpicciolirsi e di non costruire più cattedrali come quelle del passato“, queste le parole di Jurgen Mindel, amministratore delegato della VDA che ha anche preannunciato un Salone di Monaco di Baviera 2021 orientato su tre pilastri fondamentali.

Il primo sarà quello della mostra vera e propria, alla quale saranno affiancati innanzitutto ampi spazi esterni “all’aria aperta” nel centro della città di Monaco: denominati “Open Space”, questi offriranno diverse esperienze di mobilità alternativa e futuristica a chiunque le vorrà sperimentare, assieme a luoghi dedicati dove attivare la tecnologia di networking B2C al fine di coinvolgere le varie zone della capitale bavarese. Tra queste spiccheranno sicuramente la Marienplatz e la Odeonsplatz, sedi privilegiate di un dialogo aperto su ciò che contraddistinguerà la mobilità di tipo sostenibile dei prossimi anni. Il terzo pilastro, infine, sarà rappresentato dalla “Blue Lane“, una pista di prova che collegherà il polo espositivo dell’IAA con gli Open Space di Monaco permettendo a pubblico e stampa di toccare con mano gli ultimi ritrovati della tecnologia del mondo automotive e coinvolgendo addirittura il traffico automobilistico e il trasporto pubblico locale.

“La mobilità individuale è un’esigenza umana fondamentale – ha affermato Hildegard Mueller, Presidente della VDA – Soddisfarla in tutte le sue sfaccettature è una sfida sempre crescente per la nostra società, che le imprese e i responsabili politici devono affrontare. Il nuovo IAA indicherà soluzioni per soddisfare queste esigenze di mobilità in modo efficiente, economico, socialmente accettabile e naturalmente rispettoso dell’ambiente“.