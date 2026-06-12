5 consigli per fare durare più a lungo il motore PureTech della tua auto

L’industria automobilistica contemporanea sta vivendo una fase di profonda trasformazione tecnica, dove l’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni sono diventate le direttrici principali per lo sviluppo di ogni nuova vettura. Per raggiungere questi traguardi, sotto il cofano troviamo sistemi sempre più sofisticati che richiedono una consapevolezza nuova anche da parte di chi si mette al volante. In quest’ottica, eseguire la corretta manutenzione della propria vettura non è più soltanto un semplice obbligo per non perdere la garanzia, ma la scelta migliore per proteggere l’investimento fatto ed evitare guasti costosi.

Questo approccio è fondamentale soprattutto quando si parla di propulsori moderni come il motore PureTech sviluppato dal Gruppo Stellantis, un’unità nata per offrire un’esperienza di guida fluida e brillante a fronte di consumi ridotti. Per supportare al meglio i clienti e assicurare la massima affidabilità di questi motori nel corso degli anni, la casa madre ha studiato programmi di assistenza dedicati e soluzioni su misura, pensati per monitorare costantemente lo stato di salute dell’auto.

Tuttavia, per mantenere inalterate le prestazioni di fabbrica nel corso del tempo e viaggiare sempre in totale serenità, lo stile di guida di ogni giorno e il rispetto dei controlli periodici rimangono alleati indispensabili per ogni automobilista. Ecco perché abbiamo raccolto cinque consigli fondamentali per gestire al meglio la tua auto, valorizzare l’efficienza della meccanica e prolungare il perfetto funzionamento del motore.

1. Attenersi scrupolosamente ai nuovi intervalli di manutenzione

La prima regola d’oro riguarda il rispetto delle tempistiche indicate dal costruttore. Peugeot ha aggiornato nel tempo le raccomandazioni sulla manutenzione, in particolare per quanto riguarda la lubrificazione, elemento vitale per questo motore. È fondamentale verificare, tramite il proprio Centro Assistenza di fiducia o il portale dedicato, quali siano gli intervalli

di manutenzione previsti per il proprio telaio. Una manutenzione eseguita nei tempi corretti, o addirittura in anticipo in caso di utilizzo prevalentemente urbano, garantisce che l’olio mantenga le sue proprietà lubrificanti e detergenti, prevenendo l’usura precoce dei componenti interni.

2. Privilegiare la pulizia del sistema di aspirazione

Nel motore PureTech, la pulizia dei condotti di aspirazione è un passaggio cruciale per mantenere l’auto efficiente e non perdere potenza. Un sistema libero da impurità e fuliggine permette al motore di “respirare” correttamente in ogni situazione, assicurando il bilanciamento ideale tra l’aria incamerata e la benzina iniettata. Trascurare questo aspetto porta nel tempo a cali di performance e a fastidiosi andamenti irregolari del motore. Al contrario, un controllo periodico di questi condotti durante i tagliandi permette ai sensori e ai software di bordo di funzionare al massimo delle loro capacità.

3. Adottare uno stile di guida attento per la salute del turbo

Il turbocompressore regala brio alla vettura, ma lavora costantemente sotto uno stress termico e meccanico molto elevato. Il modo in cui guidi influisce direttamente sulla durata della turbina: evitare forti accelerate appena accendi la macchina è essenziale, perché il lubrificante ha bisogno di qualche minuto per scaldarsi e proteggere l’alberino della turbina in rotazione. Allo stesso modo, dopo un percorso intenso o autostradale, non spegnere subito il motore; lasciarlo girare al minimo per alcuni istanti permette alla turbina di raffreddarsi gradualmente, evitando che l’olio fermo nei condotti caldi si bruci creando depositi solidi dannosi.

4. Utilizzare esclusivamente lubrificanti conformi

Il PureTech richiede lubrificanti con caratteristiche chimiche precise, sviluppati appositamente per proteggere i metalli e i filtri anti-inquinamento. Usare un olio generico o che non rispetti le specifiche ufficiali può compromettere seriamente la durata dell’auto. Il lubrificante corretto non si limita a ridurre gli attriti tra le parti in movimento, ma pulisce continuamente le zone interne del propulsore, impedendo la formazione di fanghi gommosi (morchie) che potrebbero ostruire i condotti dove scorre l’olio.

5. Monitorare il sistema di raffreddamento

Controllare con regolarità il livello e lo stato del liquido del radiatore è un’abitudine spesso sottovalutata dagli automobilisti, ma fondamentale per la longevità della meccanica. Questo motore lavora a temperature d’esercizio molto specifiche: un impianto di raffreddamento efficiente evita i surriscaldamenti, assicurando che il motore operi sempre nei range ideali e proteggendo le guarnizioni e i componenti metallici dagli sbalzi termici. Un check periodico garantisce che il circuito sia sempre sigillato e privo di contaminazioni.

In sintesi: i punti chiave per la manutenzione del motore PureTech

Per semplificare la gestione della tua auto e garantire al motore la corretta manutenzione, ecco un riepilogo rapido basato sulle indicazioni ufficiali:

● Intervalli: Verifica sempre i nuovi intervalli di manutenzione previsti per il tuo specifico modello.

● Aspirazione: Non sottovalutare l’importanza della pulizia del sistema di aspirazione per evitare cali di potenza.

● Guida: Ricorda che lo stile di guida influisce direttamente sulla longevità del turbo: evita lo stress meccanico a motore freddo.

● Lubrificanti: Usa solo oli certificati per evitare la formazione di depositi dannosi.

● Raffreddamento: Mantieni il sistema di raffreddamento in perfetta efficienza per proteggere l’integrità del blocco motore.