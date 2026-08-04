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5 destinazioni italiane in camper perfette per tutta la famiglia

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Con l’arrivo della primavera, le giornate più lunghe e il clima più mite invitano a partire per nuove avventure all’aria aperta. E quale miglior modo per farlo, se non a bordo di un camper? Questo mezzo di trasporto versatile e confortevole è l’alleato ideale delle famiglie in cerca di libertà, natura e divertimento, senza rinunciare alla comodità. APC – Associazione Produttori Caravan e Camper ha selezionato cinque mete ideali per un viaggio in camper, pensate per coinvolgere adulti e bambini, tra fiabe, scienza, preistoria e natura.

1. Il Parco di Pinocchio a Collodi: la favola prende vita

Nel cuore della Toscana, a Collodi, nasce la magia delle Avventure di Pinocchio. Il parco tematico dedicato al celebre burattino è un luogo incantato dove mosaici, sculture e installazioni artistiche raccontano le vicende di uno dei personaggi più amati della letteratura. Tra teatro dei burattini, labirinti, giostre d’epoca e un’installazione a forma di balena, i bambini possono vivere un’esperienza immersiva nella fiaba.

Area camper attrezzata in via Benvenuto Pasquinelli, con sosta gratuita per una notte, carico e scarico inclusi.

2. Cowboyland a Voghera: un tuffo nel Far West

Cowboyland, a Voghera (Pavia), è il parco tematico western dove i piccoli cowboy possono cavalcare pony, sfidare il toro meccanico, navigare lungo il fiume indiano o cimentarsi in giochi a tema. Un luogo dove ogni dettaglio rievoca l’atmosfera del Selvaggio West, con spettacoli dal vivo e animali della prateria da conoscere da vicino.

Sosta consigliata presso Agricampeggio Elilu a Castelnuovo Scrivia (AL), immerso nel verde e con piazzole attrezzate.

3. Parco dei Dinosauri a Castellana Grotte: un viaggio nella preistoria

Per piccoli paleontologi ed esploratori, il Parco dei Dinosauri di Castellana Grotte (BA) offre un percorso tra riproduzioni realistiche a grandezza naturale, complete di movimenti e suoni, per scoprire i giganti del passato. Un vero museo all’aperto che racconta milioni di anni di evoluzione con un approccio educativo e coinvolgente.

Area camper comunale in via Turi, a circa 2 km dal parco, comoda e funzionale per le famiglie in viaggio.

4. Lazise e il Lago di Garda: relax e parchi divertimento

Lazise, sulla sponda veronese del Lago di Garda, è perfetta per chi desidera combinare relax sul lago, passeggiate nel centro storico e divertimento nei grandi parchi tematici della zona: Gardaland, Movieland, Canevaworld e Parco Natura Viva sono tutti a pochi minuti di distanza.

Possibilità di sosta in campeggi attrezzati o presso il campeggio comunale di Viale Roma, con vista lago.

5. Città della Scienza a Napoli: esplorare il sapere divertendosi

A Napoli, la Città della Scienza è un centro interattivo unico in Italia. Qui i bambini possono scoprire il corpo umano nel museo Corporea, osservare le stelle al Planetario 3D, partecipare a laboratori scientifici e vivere esperienze coinvolgenti grazie alla realtà virtuale. Il tutto in un ambiente pensato per stimolare la curiosità e l’apprendimento.

Ottimo punto di partenza anche per visitare la città, i Campi Flegrei e le meraviglie della Costiera.

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