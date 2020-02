Come funziona il soccorso stradale ACI e quali sono i numeri utili da chiamare se la nostra auto resta in panne. Ecco le informazioni che potrebbero fare al caso vostro.

Chi viaggia spesso sa bene quanto sia importante farlo nel più sicuro dei modi. Tante le difficoltà che si possono incontrare e il rischio che la nostra auto ci lasci a piedi resta l’incubo peggiore della maggior parte degli automobilisti. Per questo esiste il soccorso stradale ACI – uno dei “grandi classici” del capitolo viaggiare sicuri.

Di cosa parliamo quando diciamo ACI soccorso stradale?

Per soccorso ACI s’intende quel servizio garantito dall’Automobile Club d’Italia che risponde ai cosiddetti criteri di “pubblica utilità” – e che interviene in soccorso di tutti gli automobilisti che ne fanno richiesta. L’auto in panne è di fatto la situazione tipica nella quale richiedere aiuto – con il soccorso ACI che può essere interpellato 24 ore su 24 ed in ogni giorno dell’anno – festivi inclusi. Il servizio di soccorso ACI in autostrada è garantito da una miriade di carri attrezzi in servizio sull’intera rete, ma è garantita la copertura pressoché ovunque: strade Statali, Regionali o Comunali che siano poco importa.

Le tariffe soccorso ACI

L’Automobile Club d’Italia mette anche a disposizione la possibilità di affiliarsi, tramite un’apposita tessera che trasforma ogni automobilista che la richiede in socio ACI e da’ diritto al soccorso stradale in Italia ed Europa. Diventare socio ACI ha tre step: ACI Club, ACI Sistema e ACI Gold con altrettanti tariffe applicate. ACI CLUB (costa 35 Euro l’anno) di base garantisce il soccorso stradale; ACI Sistema (costa 75 Euro l’anno) e aggiunge l’assistenza sanitaria e ACI Gold (costa 99 Euro l’anno) che oltre l’assistenza stradale e quella sanitaria – prevede una copertura anche al veicolo e servizi domestici. Va da sé che essere socio ACI abbia considerevoli vantaggi in termini economici- basti pensare che il soccorso tramite carro attrezzi in autostrada senza la tessera ACI ha un “listino” che parte dai 100 Euro.

Come richiedere intervento ACI?

Il numero verde ACI per il soccorso stradale è 803.116 al quale basterà comunicare il numero di tessera ACI e la posizione della propria vettura in attesa di assistenza. Dall’estero il numero al quale fare riferimento è invece 02.66.165.116. In autostrada è possibile far intervenire il soccorso ACI anche utilizzando le colonnine SOS dislocate su ogni tratta o tramite le pattuglie di Polizia Stradale in servizio.