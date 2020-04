Assicurazioni auto: Unipol Sai restituisce un mese di polizza nella lotta contro il Coronavirus

Oltre alla proroga della scadenza prevista, Unipol Sai ha deciso di regalare un mese di RC Auto a tutti i suoi clienti: un bonus che va richiesto sul sito dedicato

L’emergenza Coronavirus ha spinto il governo a firmare recentemente un decreto per modificare i termini di scadenza delle assicurazioni auto, prolungando il “periodo di comporto” da 15 a 30 giorni. Questo, tuttavia, non ha toccato la RC Auto stessa, una componente essenziale per circolare che finora non ha ricevuto alcun bonus temporale per aumentare la sua validità. Le compagnie assicurative, fortunatamente, stanno cominciando a muoversi anche in questo senso.

La prima a fare da battistrada è Unipol Sai, che risponde all’emergenza Coronavirus con l’azione concreta di “regalare” un mese di RC Auto a tutti i suoi clienti. “In questo momento ci siamo dovuti fermare – recita uno spot pubblicitario presente in TV e sui quotidiani – Motori spenti e macchine che si utilizzano poco o niente. Per questo motivo Unipol Sai ha deciso di restituire un mese di polizza RC Auto, un piccolo contributo perchè la voglia di dare una mano è una forza che nessuno può fermare“.

Sicuramente un bel gesto, rispetto al quale però bisogna prestare attenzione a un particolare: Unipol Sai non restituirà automaticamente il prezzo pagato per il mese “bonus”. In questo senso tutti i clienti che, in data 10 aprile, hanno attiva un’assicurazione presso tale compagnia possono richiedere un voucher direttamente sul sito ufficiale, che avrà un valore minimo di 20 Euro e pari a un mese di RC Auto. In ogni caso, Unipol Sai ha lanciato l’iniziativa: ora la speranza è che anche tutte le altre compagnia assicurative facciano altrettanto, in modo da dare il proprio contributo nell’emergenza scatenata dal Covid-19.