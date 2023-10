Assicurazioni online, allarme siti fantasma: come evitare le truffe

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha lanciato l'allarme: oltre 1.112 siti di agenzie assicurative non sono quello che sembrano

In un’era digitale come quella che stiamo vivendo, in cui il web che è diventato uno strumento quotidiano, è importante prestare attenzione alle numerose truffe online. Il settore delle assicurazioni non è immune, con un crescente numero di siti irregolari che cercano di ingannare i consumatori.

Truffe auto online: un fenomeno preoccupante

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha lanciato l’allarme: oltre 1.112 siti di agenzie assicurative non sono quello che sembrano. Alcuni di questi portali sono così convincenti da aver ingannato anche i cittadini più attenti, come nel caso dell'”Agenzia Broseta”, un ente apparentemente legittimo ma in realtà inesistente, che ha portato a una denuncia da parte di un cittadino che ha perso 300 euro per una polizza fittizia. La maggior parte delle persone crede che un pagamento tramite bonifico e la ricezione di documenti siano garanzia di legittimità. Tuttavia, questo non è sempre il caso.

Molti veicoli “assicurati” attraverso questi siti non sono in realtà coperti da alcuna polizza, esponendo i proprietari a rischi enormi, come multe pesanti o responsabilità in caso di incidenti. Ivass consiglia di controllare alcuni dettagli cruciali prima di procedere con l’acquisto online: verificare la presenza della Pec, il numero e la data di iscrizione al “Rui” e assicurarsi che il sito sia elencato nel Registro ufficiale degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Molti di questi siti irregolari assomigliano ai portali legittimi e possono ingannare facilmente. Proprio come il sito dell'”Agenzia Broseta”, che purtroppo è ancora attivo. Offre dettagli apparentemente veritieri, come un riferimento a un “dottor Andrea Fiore” e dettagli di contatto con un prefisso di Bergamo. Sorprendentemente, alcuni di questi siti falsi sfoggiano persino il logo dell’Ivass, confondendo ulteriormente i potenziali clienti. Insomma, è essenziale essere consapevoli e verificare accuratamente ogni sito prima di fare acquisti online, specialmente quando si tratta della propria sicurezza e di quella degli altri sulle strade.