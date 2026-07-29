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Auto bloccata nella sabbia: cosa fare per uscire senza danneggiare il veicolo

Rimanere con l’auto bloccata nella sabbia è una situazione più frequente di quanto si possa pensare, soprattutto durante l’estate, quando si percorrono strade sterrate o aree vicine alle spiagge. In questi casi, tentare di uscire accelerando può peggiorare il problema, facendo affondare ulteriormente le ruote.

Conoscere il comportamento corretto può fare la differenza tra ripartire in pochi minuti e dover ricorrere a un carro attrezzi. Ecco quali sono gli accorgimenti da adottare e gli errori da evitare quando un veicolo rimane immobilizzato su un fondo sabbioso.

Mantenere la calma ed evitare di accelerare

La prima cosa da fare è mantenere la calma e valutare la situazione. Insistere sull’acceleratore nel tentativo di liberare il veicolo può far girare le ruote a vuoto e farle sprofondare ancora di più.

È quindi consigliabile fermare il motore, scendere dall’auto e controllare quanto le ruote siano affondate. Una verifica del terreno permette di scegliere il metodo più adatto per recuperare aderenza senza peggiorare il blocco.

Liberare le ruote e creare una base stabile

La sabbia accumulata intorno agli pneumatici può impedirne il movimento. Per liberare le ruote è necessario scavare davanti e dietro, rimuovendo il materiale per circa 50 centimetri e creando lo spazio sufficiente per la ripartenza.

Una pala è lo strumento più adatto, ma in emergenza possono essere utili anche piccoli attrezzi da spiaggia. Dopo aver rimosso la sabbia, conviene compattare il fondo per ottenere una superficie più stabile e ridurre il rischio che le ruote affondino di nuovo.

Aumentare la trazione sotto le ruote

Dopo aver liberato gli pneumatici, è necessario creare una superficie che offra maggiore trazione. I tappetini dell’auto possono essere posizionati davanti alle ruote motrici, ma in alternativa si possono utilizzare cartoni robusti, tavole di legno o pietre piatte.

Sgonfiare leggermente le gomme può aumentare l’area di contatto con il terreno, ma questa soluzione va considerata solo come ultimo tentativo e soltanto quando si dispone di un compressore o di un altro sistema per ripristinare la pressione corretta una volta usciti dalla sabbia.

Spinta, traino e soccorso stradale

Se i tentativi precedenti non funzionano, si può chiedere ai presenti di spingere l’auto mentre il conducente accelera con estrema gradualità. È importante coordinare bene la manovra ed evitare movimenti bruschi, che potrebbero far perdere nuovamente aderenza alle ruote.

In presenza di un cavo adeguato, un altro veicolo può provare a effettuare il traino, purché resti su un fondo stabile e utilizzi i punti di ancoraggio previsti dal costruttore. Quando anche questa soluzione non è praticabile, la scelta più sicura è contattare il soccorso stradale.

Il consiglio più semplice? Evitare di guidare sulla sabbia

La soluzione più efficace è anche la più banale: evitare di entrare con l’auto sulla sabbia, soprattutto se non si dispone di un veicolo adatto. Anche i fuoristrada con trazione integrale possono incontrare difficoltà su fondi particolarmente soffici, motivo per cui è fondamentale conoscere le tecniche di guida in fuoristrada e valutare sempre le condizioni del terreno.

Con un’auto a due ruote motrici e senza esperienza, il rischio di rimanere bloccati aumenta sensibilmente. Per questo è consigliabile parcheggiare in aree idonee e raggiungere la spiaggia a piedi, evitando una situazione che potrebbe trasformare una giornata di relax in una lunga attesa del soccorso stradale.

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