Auto elettriche per neopatentati: tutti i modelli guidabili

Il DL Infrastrutture ha modificato il limite massimo che un'automobile deve avere per essere guidata da un neopatentato: ecco quali sono le elettriche utilizzabili "da subito"

La conversione in legge del DL Infrastrutture avvenuta lo scorso 3 agosto ha introdotto una novità importante nel Codice della Strada: per tutti i neo-possessori di patente B, infatti, è cambiato il limite massimo di potenza specifica in relazione alla tara per le autovetture da loro guidabili nel primo anno, che quindi è stato innalzato da 55 kW/tonnellata al valore di 65 kW/T. Fermi restando i 70 kW (95 cavalli) di potenza pulita erogata dal mezzo, ciò significa che l’elenco dei veicoli guidabili dai neopatentati è destinato ad aumentare nei prossimi mesi… almeno per quanto riguarda la categoria delle auto elettriche e ibride (anche plug-in).

Qualche esempio? Visto che a livello di omologazione viene considerata solamente la potenza omologata secondo il punto P.2 del libretto di circolazione (e non quella di “picco” che, evidentemente, è molto più elevata), i neopatentati nel 2022 potranno circolare fin da subito con auto del calibro dell’Audi Q4 e-tron, della Cupra Born, delle Mercedes EQV (250 e 300), della Skoda Enyaq IV e della Volkswagen ID.3, senza dimenticare le uniche due “alla spina” che sono rappresentate dalle Renault Megane e Captur in versione Plug-in Hybrid E-Tech.

L’elenco completo ve lo postiamo qua sotto in fondo all’articolo, ma è sicuramente curioso il fatto che alcuni modelli guidabili dai neopatentati sono in grado di raggiungere una potenza complessiva molto vicina a quella di alcune sportive a motore endotermico. Siamo veramente sicuri che la scelta di aumentare il valore di potenza/tara sia stata attuata in nome della sicurezza?

AUTO ELETTRICHE GUIDABILI DA NEOPATENTATI 2022