Bambini dimenticati in auto: rischi con il caldo, dispositivi antiabbandono e prevenzione

Il caldo intenso riporta l’attenzione sui rischi legati ai bambini lasciati in auto, anche per pochi minuti. Nell’abitacolo di un veicolo parcheggiato al sole la temperatura può salire rapidamente, aumentando il pericolo di ipertermia, disidratazione e asfissia.

Gli episodi di abbandono involontario dei minori sono spesso collegati alla cosiddetta sindrome del bambino dimenticato, una forma di amnesia dissociativa che può colpire anche genitori attenti. Per questo, soprattutto nei mesi estivi, è importante conoscere il fenomeno e adottare sistemi e comportamenti utili a ridurre il rischio.

Perché può succedere di dimenticare un figlio in auto

Secondo medici e psicologi, in alcune condizioni la mente può attivare un meccanismo automatico legato a stress, stanchezza o sovraccarico cognitivo. In questi casi il cervello tende a procedere in una sorta di “pilota automatico”, separando le azioni abituali dalla piena consapevolezza del momento.

Anche un genitore attento può quindi convincersi di aver già compiuto un’azione programmata, come accompagnare il figlio al nido, mentre in realtà il bambino è ancora nell’abitacolo. La presenza del piccolo può così uscire dalla memoria immediata, con conseguenze potenzialmente gravissime.

Il rischio può aumentare nelle giornate di caldo e umidità, quando lucidità e risorse mentali sono più sollecitate. Negli Stati Uniti, tra i pochi Paesi a monitorare il fenomeno in modo sistematico, tra il 1998 e il 2024 circa 1.000 bambini sono morti per ipertermia in auto dopo un abbandono involontario.

Dispositivi antiabbandono: cosa prevede la legge

Dal 6 marzo 2020 in Italia è obbligatorio l’uso dei dispositivi antiabbandono per i bambini di età inferiore ai quattro anni. Il conducente deve utilizzare un seggiolino con sistema di allarme integrato oppure un dispositivo indipendente compatibile con il seggiolino.

Questi sistemi si attivano automaticamente a ogni utilizzo e segnalano la possibile presenza del bambino a bordo attraverso avvisi visivi, acustici o vibrazioni, percepibili dentro e fuori dall’auto. In molti casi sono collegati allo smartphone via Bluetooth e possono inviare notifiche anche ad altri contatti.

L’obiettivo è ridurre il rischio di abbandono involontario, richiamando l’attenzione del genitore o del conducente in caso di distrazione, stanchezza o perdita momentanea di lucidità.

Multe e sanzioni per chi non usa il dispositivo antiabbandono

Il conducente che trasporta un bambino di età inferiore ai quattro anni senza dispositivo antiabbandono rischia una sanzione da 81 euro e la decurtazione di cinque punti dalla patente. In caso di recidiva nell’arco di due anni, è prevista anche la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.

Sanzioni distinte riguardano il mancato uso dei sistemi di ritenuta. Se il minore viaggia senza seggiolino o altro dispositivo obbligatorio per i bambini sotto i 150 cm di altezza, la multa parte da 83 euro, con decurtazione di cinque punti e possibile sospensione della patente in caso di recidiva.

Prevenzione e controlli: perché non basta la tecnologia

Secondo i dati Istat, in Italia l’uso del seggiolino si attesta intorno al 50%, con percentuali più basse nelle regioni del Sud. L’obbligo dei dispositivi antiabbandono nasce per ridurre un rischio che, secondo la medicina, può riguardare anche genitori attenti e abituati a seguire correttamente le routine quotidiane.

Norme e tecnologia possono aiutare a limitare gli episodi, ma la prevenzione passa anche da controlli più frequenti, informazione e maggiore consapevolezza. Il fenomeno resta difficile da prevedere e proprio per questo non dovrebbe essere sottovalutato, soprattutto nei mesi più caldi.

Bambini in auto: i consigli del Ministero della Salute

Nell’opuscolo della campagna “Bimbi in auto: Vision Zero”, il Ministero della Salute richiama alcune regole di base per il trasporto dei bambini. Il primo punto riguarda l’uso costante del seggiolino: il bambino non deve mai essere tenuto in braccio, neppure per tragitti brevi o a bassa velocità.

Il dispositivo deve essere scelto in base a peso, altezza ed età del bambino, verificando sempre l’etichetta di omologazione. I riferimenti principali sono i regolamenti ECE R44/04 ed ECE R129, quest’ultimo basato sull’altezza e affiancato da limiti di peso indicati dal produttore. I sistemi ISOFIX, invece, possono essere utilizzati solo su vetture predisposte.

Il Ministero ricorda anche l’importanza di montare il seggiolino nella posizione corretta, seguendo il manuale di istruzioni. L’installazione può variare in base al tipo di dispositivo e alle caratteristiche del veicolo; sul sedile anteriore è possibile collocare il seggiolino solo se l’auto consente di disattivare l’airbag lato passeggero.

Nei primi mesi di vita può essere utile il riduttore, se previsto per il seggiolino omologato, perché consente una posizione più corretta del bambino. Le cinture del sistema di ritenuta devono essere sempre allacciate, anche se il piccolo protesta. Meglio inoltre evitare oggetti rigidi, come lecca-lecca o giochi duri, che in caso di frenata brusca potrebbero provocare ferite.

Cosa fare per prevenire i rischi

Oltre all’uso corretto dei sistemi di ritenuta, la prevenzione passa da alcune abitudini quotidiane. Il bambino non deve mai essere lasciato solo in auto, neppure per pochi minuti, soprattutto durante le giornate calde. Quando il veicolo è fermo e vuoto, è importante lasciare portiere e bagagliaio chiusi e tenere le chiavi fuori dalla portata dei più piccoli.

Per ridurre il rischio di dimenticanze, il Ministero della Salute suggerisce di lasciare un oggetto personale accanto al seggiolino e di sistemare sul sedile anteriore qualcosa che ricordi la presenza del bambino. Sono accorgimenti semplici, ma utili nei momenti di stanchezza, stress o routine alterata.

Durante il viaggio è preferibile mettere a disposizione del bambino un peluche o un gioco morbido, evitando oggetti rigidi che potrebbero diventare pericolosi in caso di frenata brusca. Se si nota un bambino solo all’interno di un’auto, bisogna chiamare subito il 112.