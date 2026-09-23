Bollo auto 2027: come funziona l’esenzione e quanto si può risparmiare

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027 sarà prevista un’esenzione dal bollo auto per alcune vetture con motore termico, comprese le ibride, con potenza fino a 80 kW. La misura sarà valida una tantum e non prevede limiti legati all’età del veicolo.

L’entità del risparmio varierà però in base alla classe ambientale Euro e alla regione di residenza del proprietario. In alcuni casi, per una vettura da 80 kW, il beneficio potrà arrivare fino a 280,80 euro.

Il risparmio cambia in base alla classe Euro

L’importo del bollo auto viene calcolato anche sulla base della classe ambientale del veicolo. A parità di potenza, le vetture appartenenti alle classi Euro meno recenti sono soggette a una tariffa per kW più elevata e, di conseguenza, nel 2027 potranno beneficiare di un’esenzione di importo maggiore.

Il vantaggio sarà quindi più elevato per le vetture Euro 1, mentre le Euro 0 non rientrano di fatto nel confronto perché, avendo ormai più di trent’anni, sono già esentate dal pagamento del bollo.

Nel 2027 saranno comunque poche le Euro 1 con meno di trent’anni. Dal 1° gennaio 1997 è infatti entrato in vigore l’obbligo di immatricolazione secondo lo standard Euro 2, salvo alcuni veicoli Euro 1 ancora disponibili a stock o appartenenti alle ultime produzioni.

L’importo dell’esenzione varia tra le regioni

Un’altra variabile è rappresentata dalla regione di residenza del proprietario, poiché le tariffe del bollo non sono uniformi su tutto il territorio nazionale. Lo stesso veicolo può quindi generare un risparmio differente a seconda della regione o della provincia autonoma in cui viene versata la tassa automobilistica.

Considerando una vettura da 80 kW, il risparmio massimo arriva a 280,80 euro in Abruzzo e Campania nel caso di un’Euro 1. Per una Euro 2, negli stessi territori, il beneficio raggiunge invece 271,20 euro.

Per le Euro 6 da 80 kW, Abruzzo e Campania prevedono un risparmio di 249,60 euro. In Calabria, Liguria e Veneto si arriva a 227,20 euro, mentre nelle Marche il valore è di 223,20 euro e in Toscana di 216,80 euro.

In numerose regioni, tra cui Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Valle d’Aosta, l’esenzione per una Euro 6 da 80 kW corrisponde a 206,40 euro. I valori più bassi si registrano invece nelle province autonome di Bolzano e Trento, dove il risparmio massimo per una vettura Euro 6 si ferma a 156,80 euro.

Il risparmio massimo va da 156,80 a 280,80 euro

Combinando classe Euro, potenza e territorio di residenza, l’importo dell’esenzione può quindi cambiare sensibilmente. Prendendo come riferimento una vettura da 80 kW, il beneficio varia dai 156,80 euro previsti per una Euro 6 a Bolzano e Trento fino ai 280,80 euro di una Euro 1 in Abruzzo e Campania.

Tra le Euro 1, valori elevati si registrano anche in Molise, con 270,40 euro, Toscana, con 268 euro, e Calabria, Liguria e Veneto, con 255,20 euro. In altre regioni il beneficio si attesta invece generalmente tra 225 e 250 euro.

L’importo effettivo dell’esenzione dal bollo auto 2027 dovrà quindi essere verificato sulla base delle caratteristiche della singola vettura e delle tariffe applicate nel territorio di residenza.