Bonus Benzina da 200 Euro: come ottenerlo per far fronte alla crisi

Per dare un contributo all'innalzamento dei prezzi dei carburanti, il Governo italiano ha previsto un "bonus" dall'importo di 200 Euro: ecco come fare per averne accesso

La promessa del Governo italiano di tagliare quanto prima le accise sul caro carburanti è finalmente stata mantenuta: in diverse zone d’Italia, infatti, da oggi la benzina e il diesel si trovano a prezzi pre-crisi e questo è sicuramente un sollievo per tutti coloro che devono utilizzare la loro vettura per andare al lavoro. Tra gli aiuti presenti nel decreto anti-rincari, tuttavia, sarà presto disponibile anche il “bonus benzina“, vale a dire un buono (o voucher) che verrà ceduto “a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore“.

Non si tratta, quindi, di un incentivo come quelli per la mobilità che avevano spopolato durante la pandemia, ma piuttosto di un “benefit aziendale” che le singole imprese potranno concedere ai loro dipendenti in base alla situazione e alle necessità. A conti fatti, quindi, si tratta di un aiuto che in realtà è già presente in alcuni gruppi aziendali particolarmente importanti, i quali possono concedere ai loro lavoratori dei buoni che rappresentano degli sgravi fiscali esentasse che non concorrono in alcun modo alla formazione del reddito della singola persona.

Per ottenere il bonus benzina, di conseguenza, non è prevista una procedura ben definita: il singolo dipendente può richiederlo al datore di lavoro tramite apposita domanda, il quale però lo potrà concedere a sua discrezione in maniera totalmente automatica una volta effettuato il calcolo del cosiddetto “welfare aziendale”. Niente limite ISEE o altri paletti: chi lo riceverà avrà 200 Euro netti da sfruttare per effettuare rifornimento presso tutte le stazioni di servizio italiane.