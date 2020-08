Bonus carburante: in Friuli Venezia Giulia benzina e Diesel a 1 Euro!

Al fine di limitare gli "esodi" verso le stazioni di servizio slovene, il Friuli Venezia Giulia attiverà il "bonus carburante" su benzina e diesel a partire da lunedì 31 agosto

Da lunedì 31 agosto fare il pieno di carburante in Slovenia sarà molto meno conveniente rispetto ai mesi scorsi. Almeno per chi vive in Friuli Venezia Giulia e nelle vicinanze con il confine di Stato, dove i residenti potranno approfittare di alcuni sconti davvero interessanti sul già presente “bonus carburante”, una sorta di tessera con la quale è possibile riempire di benzina o diesel il serbatoio della propria auto a prezzi vantaggiosi – anche fino a 1 Euro al Litro!

Attivo fino al 30 settembre, questo “bonus” è stato creato per limitare il cosiddetto “turismo del pieno”, vale a dire gli afflussi di automobilisti verso le stazioni di servizio slovene, decisamente più convenienti rispetto a quelle italiane. In questo senso, il Friuli Venezia Giulia riserverà per 30 giorni dei notevoli contributi a tutti i residenti dei comuni di confine (Area 1 e Area 2), con l’intento di incentivare la scelta verso i nostri benzinai di Stato.

Entrando nello specifico, per gli abitanti di tutti quei comuni di Area 1 gli sconti saliranno a 0,29 Euro/Litro per la benzina (+0,08 Euro rispetto al valore standard) e a 0,20 Euro/Litro per il diesel (+0,06 Euro), ai quali si dovranno aggiungere due ulteriori contributi di 0,05 Euro/Litro. Il primo destinato a tutti i possessori di auto ibride, il secondo voluto dalle compagnie petrolifere al fine di rendere il prezzo dei carburanti italiani il più possibile concorrenziale con quello sloveno. I residenti in Area 2, invece, potranno continuare a sfruttare i tradizionali sconti della “Tessera regionale dei servizi”, pari a 0,14 Euro/Litro per la benzina e 0,09 Euro/Litro per il gasolio.