Bonus trasporti 2022: ora si può richiedere l’incentivo per il trasporto pubblico

Dalle 8 di stamattina ci si può prenotare per ricevere l'agevolazione da 60 Euro sull'acquisto di un abbonamento mensile o annuale per il trasporto pubblico

Un nuovo bonus è da oggi prenotabile sull’apposito sito creato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili: si tratta del cosiddetto “Bonus trasporti“, che mette in campo un’agevolazione fino a 60 Euro per tutti coloro che vogliono acquistare un abbonamento mensile o annuale con lo scopo di usufruire del trasporto pubblico locale della propria città. Rispetto a quanto fatto con altre iniziative del genere, questa misura deve essere richiesta da ogni singolo interessato presentando domanda tramite il portale ufficiale – a cui si può accedere dalle 8:00 di stamattina con SPID o Carta d’Identità Elettronica.

Una volta effettuato il login sulla piattaforma del MIMS basterà compilare il modulo con i dati richiesti, vale a dire nome, cognome e codice fiscale dell’interessato (oppure del beneficiario minorenne a proprio carico se genitori con figli), indicazione tramite autocertificazione del reddito complessivo che è stato conseguito nel 2021 e che non deve essere comunque superiore a 35.000 Euro e importo dell’abbonamento che si intende acquistare – in base al quale verrà poi fornita l’agevolazione con la cifra corretta spendibile presso il Gestore del servizio di trasporto della propria città.

Il Bonus trasporti 2022, introdotto come sostegno al reddito che vuole agevolare gli spostamenti di studenti e lavoratori (ma non solo), sarà nominativo e quindi non cedibile, inoltre non inciderà sul calcolo dell’ISEE e dovrà essere utilizzato entro il mese solare di emissione. La domanda per questa agevolazione è presentabile fino al 31 dicembre 2022 ma non permetterà di ottenere uno sconto per i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino. Chi non riuscirà a ottenerla potrà richiedere in sede di dichiarazione dei redditi una detrazione del 19% su un massimo di 250 Euro spesi per abbonamenti ai trasporti pubblici locali.