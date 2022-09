Incentivi moto e scooter 2022: in arrivo altri 20 milioni di Euro a settembre

Il Governo italiano ha deciso di far ripartire gli ecoincentivi per moto e scooter elettrici, validi fino a 4.000 Euro con rottamazione di un vecchio mezzo a due ruote

Novità in arrivo per tutti gli appassionati delle due ruote che vogliono rinnovare il loro garage con un mezzo a propulsione elettrica: nel mese di settembre, infatti, ripartono gli Ecoincentivi moto e scooter del 2022 con uno stanziamento aggiuntivo di 20 milioni di Euro spostati dal fondo originariamente previsto per le auto ibride plug-in. La manovra è stata ufficializzata lo scorso 19 agosto e presto tutti gli interessati potranno fare riferimento al sito del Mise, dove trovare tutte le informazioni necessarie all’acquisto con agevolazioni fino a un massimo di 4.000 Euro.

Le condizioni per accedere al Bonus sono sostanzialmente le stesse di quelle già viste nel mese di giugno: il contributo è valido per tutti i mezzi a due ruote nuovi facenti parte delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, che potranno essere acquistati con uno sconto del 30% rispetto al prezzo originario (o fino a un massimo di 3.000 Euro) che può salire al 40% (o fino a un massimo di 4.000 Euro) nel caso in cui si opti anche per l’opzione rottamazione. Quest’ultima include i veicoli Euro 0, 1, 2 e 3 di proprietà da almeno 12 mesi oppure intestati a un familiare convivente. Come sempre la richiesta del Bonus deve essere fatta dal rivenditore tramite la piattaforma del MISE, per poi essere confermata entro i successivi 180 giorni.