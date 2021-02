Kia: tutti gli incentivi auto per la fascia 61-135 g/km CO2

Dopo le promozioni destinate alle elettriche e alle ibride più pulite, il marchio coreano ora propone anche gli sconti per i modelli Picanto, Rio, Stonic, Ceed ed XCeed a tecnologia MHEV

A febbraio gli Ecoincentivi auto firmati Kia raddoppiano gli sforzi e dopo quelli destinati alle vetture elettriche ed ibride per la fascia di emissioni 21-60 g/km di CO2, ora il focus è tutto puntato su quelle ibride a tecnologia MHEV appartenenti alla categoria successiva, quella che va da 61 a 135 g/km di anidride carbonica prodotta nell’aria.

L’offerta del marchio coreano è veramente vasta e completa e tocca diversi modelli presenti a listino, tra cui la Picanto, la Rio, la Stonic, la Ceed con carrozzeria Station Wagon e la XCeed Hybrid. Iniziamo dalla prima, proprio la Picanto con motore 1.0 DPI da 67 cavalli con consumi variabili da 5 a 6,3 Litri ogni 100 km ed emissioni fino a 125 g/km nel ciclo di utilizzo WLTP: questa vettura beneficia di uno sconto pari a 3.950 Euro con la rottamazione di un vecchio veicolo, che aumenta di altri 1000 Euro nel caso si opti anche per il finanziamento Scelta Kia Special con TAEG al 9,56%.

Al suo fianco è presente la Kia Rio con motorizzazioni Mild-Hybrid e ad alimentazione mista benzina-GPL, che garantiscono delle emissioni di CO2 contenute nel range 114-136 g/km: in questo caso l’incentivo parte da 4.100 per arrivare fino a 5.100 Euro utilizzando nuovamente la formula Scelta Kia Special, mentre per Kia Stonic l’asticella si alza ulteriormente da 4.300 a 5.300 Euro sfruttando sempre il finanziamento e l’opzione rottamazione.

Completano il pacchetto di offerte firmate Kia la Ceed e la Ceed SW, di nuovo con motorizzazioni MHEV a benzina e a diesel capaci di limitare i consumi sui valori di 4,5-6,8 Litri /100 km e le emissioni di CO2 sui 117, 7 grammi al chilometro. Qui l’eco-incentivo è ancora più corposo (4.300 – 5.300 Euro), proprio come quello riservato alla “sorella” XCeed per la quale il bonus si assesta sui 5.500 e sui 6.500 Euro nel caso si dia conferma per il finanziamento Scelta Kia Special.