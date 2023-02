Bridgestone presenta il nuovo pneumatico estivo Turanza 6

Migliori prestazioni sul bagnato, durata superiore e minori consumi che si traduce in una maggiore efficienza durante la guida: ecco le caratteristiche del nuovo Bridgestone Turanza 6

Da sempre Bridgestone investe nella ricerca e nello sviluppo di nuovi pneumatici sempre più efficienti con un unico obiettivo: salvaguardare la sicurezza degli automobilisti. Ed è proprio questo lo scopo attorno al quale è stato realizzato il nuovo Turanza 6, frutto di un lungo lavoro di progettazione che è partito da un’ampia ricerca condotta tra gli automobilisti europei per indagare cosa si aspettano da un pneumatico touring estivo e quali sono le sfide quotidiane che devono affrontare alla guida.

Rispetto alla generazione precedente e anche ai diretti concorrenti di categoria, il nuovo Bridgestone Turanza 6 offre innanzitutto migliori prestazioni sul bagnato per un’aderenza eccellente sia durante le manovre in curva che in rettilineo (testimoniata tra l’altro dall’etichettatura europea di classe A certificata dall’ente indipendente TÜV SÜD). La presenza delle tecnologie ENLITEN e TECHSYN, inoltre, aggiungono una migliore resa chilometrica e una maggiore efficienza energetica in fatto di consumi in ordine di marcia. Tutto ciò rende il nuovo Turanza 6 uno pneumatico pronto per la mobilità elettrica, in grado di contribuire nell’ottimizzare le prestazioni dei veicoli elettrici risparmiando sulla durata della batteria e offrendo allo stesso tempo un controllo eccellente, una maggiore resistenza all’usura e una minore rumorosità del pneumatico per il comfort dell’automobilista.

Il nuovo pneumatico Bridgestone Turanza 6 è stato sviluppato presso il centro di ricerca e sviluppo EMIA di Bridgestone nei pressi di Roma e sarà disponibile in un’ampia gamma di misure da 16” (disponibile a partire dal 2024) a 22” per le autovetture e per i SUV, sia con motore a combustione interna che ibrido o elettrico.