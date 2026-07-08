Caldo in auto: 10 consigli di Infomotori per viaggiare freschi e sicuri in estate

Con le prime grandi ondate di calore, anche l’auto viene messa sotto stress. Abitacolo rovente, sedili bollenti, volante difficile da toccare e aria pesante possono rendere ogni spostamento meno confortevole e meno sicuro. Le alte temperature, inoltre, possono incidere su batteria, pneumatici, liquidi e componenti meccanici. Per questo motivo è utile adottare alcuni accorgimenti semplici, ma efficaci, per ridurre la temperatura interna del veicolo e affrontare i viaggi estivi con maggiore tranquillità.

Parcheggiare l’auto all’ombra

Il primo consiglio è parcheggiare l’auto all’ombra ogni volta che è possibile, oppure in garage. Lasciare il veicolo per ore sotto il sole diretto riscalda rapidamente sedili, volante, plancia e superfici in plastica. Nel tempo, l’esposizione prolungata può incidere anche sulla vernice e sui materiali interni.

Orientare bene l’auto quando si parcheggia

Se si prevede di riprenderla nel pomeriggio, conviene parcheggiarla in modo che il sole non colpisca direttamente i sedili anteriori nell’orario di partenza. È un accorgimento semplice, ma utile soprattutto quando l’auto ha interni scuri o sedili in pelle.

Usare il parasole sul parabrezza

Il parasole è un accessorio economico, ma molto efficace per limitare il surriscaldamento dell’abitacolo. Aiuta a proteggere plancia, volante e superfici interne, rendendo meno traumatico il rientro in auto dopo una lunga sosta al sole.

Aprire le portiere prima di partire

Quando l’abitacolo è rovente, non conviene mettersi subito alla guida. Prima di partire è meglio aprire tutte le portiere per qualche minuto, così da far uscire l’aria calda accumulata e rendere l’ambiente interno più respirabile.

Accendere subito il climatizzatore

Il climatizzatore va attivato già durante la fase di aerazione dell’auto, in modo da iniziare a raffreddare l’abitacolo prima della partenza. Guidare in un veicolo troppo caldo può aumentare stanchezza, cali di attenzione, nausea o giramenti di testa.

Tenere i finestrini aperti nei primi minuti

Nei primi minuti di marcia è utile tenere i finestrini leggermente aperti per favorire il ricambio dell’aria. Vanno chiusi solo quando l’impianto di climatizzazione inizia a soffiare aria fredda in modo costante.

Evitare temperature troppo basse

Non serve impostare il climatizzatore su valori estremamente bassi. Uno sbalzo eccessivo rispetto alla temperatura esterna può dare fastidio a guidatore e passeggeri. Meglio raffreddare l’abitacolo in modo progressivo, orientando le bocchette senza dirigere il flusso d’aria sul viso.

Controllare la batteria

Il caldo estremo può compromettere anche la batteria. Le alte temperature accelerano l’evaporazione degli elettroliti e i fenomeni di corrosione, riducendone la durata. Prima di un viaggio lungo, una verifica può evitare spiacevoli sorprese.

Verificare liquido di raffreddamento e olio motore

Il livello del liquido di raffreddamento deve essere corretto e non devono esserci perdite o crepe nei tubi. Anche l’olio motore merita attenzione, perché le alte temperature possono ridurne l’efficacia lubrificante, aumentando attrito, consumi e usura.

Monitorare la pressione degli pneumatici

Con il caldo la pressione degli pneumatici tende ad aumentare: ogni variazione di 10°C può far crescere la pressione di circa 0,1 bar. Pneumatici troppo gonfi si usurano male, soprattutto nella parte centrale, e possono offrire meno aderenza. Pochi controlli preventivi aiutano a mantenere l’auto efficiente, più fresca e più sicura durante tutta l’estate.