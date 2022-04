Cambio gomme 2022: da oggi, 15 aprile, via libera ai pneumatici estivi

Dalla giornata di oggi ed entro il prossimo 15 maggio si potrà effettuare il passaggio dalle coperture invernali a quelle estive

Tutto pronto per il consueto cambio gomme primaverile: anche quest’anno abbiamo raggiunto la finestra prevista per effettuare il passaggio dalle invernali alle estive, che partirà dalla giornata di oggi, 15 aprile, fino al prossimo 15 maggio. Fino ad oggi, infatti, la maggior parte delle strade italiane prevedeva l’obbligo delle coperture adatte per i mesi freddi, le quali però dovranno essere sostituite entro un mese nel caso abbiano un codice di velocità inferiore rispetto a quello riportato sulla carta di circolazione.

Per individuare questa dicitura è in realtà sufficiente osservare la spalla del pneumatico: essa è indicata dopo le dimensioni e dovrà essere confrontata con quella riportata appunto sul libretto, in modo da non incorrere in sanzioni per circolazione con componenti non omologate. Secondo il Codice della Strada la multa parte da 422 Euro, a cui si somma la possibile rivalsa dell’assicurazione in caso si fosse coinvolti in un incidente e il non superamento della revisione.

Il momento del cambio gomme, inoltre, si rivela particolarmente importante per verificare l’usura del battistrada, nonchè il corretto angolo di convergenza dello pneumatico, la sua equilibratura e la miglior pressione di gonfiaggio per una circolazione su strada al 100% sicura. Le caratteristiche delle gomme invernali da quelle estive, infatti, sono differenti e quest’ultime garantiscono una riduzione degli spazi di frenata e una forte ottimizzazione dei consumi, soprattutto se sono di classe A o B.

Viaggiare con pneumatici sgonfi oppure con un codice di velocità differente rispetto a quello riportato sul libretto, invece, è caldamente sconsigliato non solo perchè può dar luogo a gravi problemi di sicurezza durante la guida, ma anche per il fatto che la vettura sarà incline a consumare più carburante durante la marcia con un conseguente incremento (dannoso) delle emissioni di anidride carbonica nell’aria.