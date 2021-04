Qual è la gomma ideale per la nostra auto?

Estivi, invernali, quattro stagioni... districarsi nella "giungla" degli pneumatici per le nostre automobili non è affatto semplice: ecco una semplice guida per vederci più chiaro

Il primo cambio gomme del 2021, atteso per il prossimo 15 maggio, è ormai alle porte: proprio come accaduto l’anno scorso, anche in questa stagione meccanici e gommisti saranno aperti per soddisfare le più disparate esigenze degli automobilisti, che quindi potranno effettuare con serenità il passaggio dalle invernali alle estive. E se sfruttassimo quest’occasione per montare direttamente un bel treno di pneumatici nuovi?

Un’idea sicuramente interessante, soprattutto se le nostre vecchie “calzature” ormai hanno qualche anno e diversi chilometri sulle spalle: come fare, però, a scegliere quelle giuste per il nostro veicolo, soprattutto a fronte di un mercato che ormai propone migliaia di alternative molto simili le une con le altre? Il primo passo da affrontare è quello di controllare il libretto di circolazione del nostro mezzo e individuare le misure omologate delle gomme nuove da acquistare: al loro posto, in realtà, si possono scegliere anche quelle compatibili (sempre riportate sul fronte del libretto), ma in questo caso è doveroso verificare la loro effettiva funzionalità con i cerchi a nostra disposizione.

A questo punto è caldamente consigliato anche segnarsi altri due indicatori per la scelta dei nuovi pneumatici: nell’ordine l’indice di carico (il cui valore raddoppiato deve essere in grado di coprire il carico utile del veicolo su quello specifico asse) e l’indice di velocità, che corrisponde a un codice alfabetico rappresentante la top speed assoluta sostenibile da quel tipo di gomma. Per entrambi vale la pena sempre individuare un prodotto con indici pari o superiori a quelli riportati sul libretto, in modo da non avere brutte sorprese sul lungo periodo.

L’ultima valutazione da effettuare per l’acquisto di un nuovo treno di pneumatici è la loro tipologia: sul mercato esistono le estive, per i mesi caldi, le invernali, per quelli più rigidi, e le quattro stagioni, anche chiamate “all season” e indicate per un utilizzo misto in tutti i mesi dell’anno – nello specifico in zone dove il clima è temperato senza variazioni eccessive verso temperature troppo elevate o troppo basse. Quali consigliare? Tutto dipende dalle proprie esigenze, dall’utilizzo della propria vettura (e dalla sua categoria – SUV, crossover, berlina o station wagon), dal proprio stile di guida e dalla località in cui si vive: l’importante è diffidare sempre da marchi sconosciuti ma dai prezzi “troppo belli per essere veri” e, piuttosto, puntare la propria attenzione sui brand più conosciuti del settore.