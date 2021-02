Cashback auto: Peugeot sconta la manutenzione in officina

Nell'ottica del piano Cashless Italia la Casa del Leone mette in campo uno sconto immediato del 10% per la manutenzione della propria vettura, più un ulteriore 10% da spendere entro fine anno

Se state cercando una soluzione per effettuare la manutenzione ordinaria della vostra Peugeot e risparmiare qualcosina… siete fortunati! Perchè? Fino alla fine di febbraio la Casa del Leone ha creato una speciale promozione nell’ottica del piano Cashless Italia, che già da dicembre è partito con quel famoso “Cashback” che, di fatto, vale anche sull’acquisto del carburante alle pompe di benzina.

Entro il 28 febbraio, quindi, chi ha intenzione di prenotare un intervento di manutenzione o riparazione presso un’officina autorizzata che tratta il marchio Peugeot riceverà uno sconto immediato del 10% sull’intera operazione, più un ulteriore 10% da sfruttare entro la fine dell’anno sempre per lo stesso motivo. Il tutto, ovviamente, dovrà essere saldato attraverso bancomat o carta di credito, con le quali poi si potrà ricevere il rimborso come specificato dalla normativa per il Cashback nazionale.

Questa operazione, inoltre, permetterà a Peugeot di contribuire alla salvaguardia del pianeta, per il fatto che l’iniziativa in questione aderisce al progetto “My Tree” secondo il quale ogni ricambio originale proveniente dall’economia circolare del settore automotive equivarrà a un albero piantato per la riforestazione delle mangrovie in Senegal. Con tanto di certificato per il contributo al recupero della copertura forestale, alla rigenerazione della biodiversità e all’attenuazione dei continui cambiamenti climatici.