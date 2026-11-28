Il climatizzatore dell’auto non è utile soltanto durante i mesi estivi. Anche in inverno, infatti, l’attivazione del tasto A/C consente di ridurre l’umidità presente nell’abitacolo, contrastando la formazione di condensa sul parabrezza e sui finestrini.

Per utilizzare correttamente l’impianto di climatizzazione durante la stagione fredda è necessario prestare attenzione alla regolazione della temperatura, alla ventilazione e al ricircolo dell’aria. Alcuni accorgimenti permettono di migliorare la visibilità, garantire il comfort a bordo e ottimizzare i consumi, soprattutto sulle auto elettriche.

Come disappannare i vetri dell’auto con il climatizzatore

L’appannamento dei vetri si verifica quando l’aria umida presente nell’abitacolo entra in contatto con la superficie fredda dei cristalli, generando condensa. Il fenomeno è più frequente quando a bordo viaggiano più persone oppure in presenza di indumenti bagnati.

Attivando il climatizzatore, l’aria attraversa l’evaporatore, dove viene raffreddata e privata di parte dell’umidità, per poi essere eventualmente riscaldata prima di raggiungere le bocchette. Si ottiene così un flusso di aria calda e più secca, utile per eliminare la condensa.

Per disappannare il parabrezza è consigliabile utilizzare l’apposita funzione, riconoscibile dal simbolo del vetro con le frecce. Sulle vetture con climatizzatore manuale è necessario attivare il tasto A/C, orientare il flusso d’aria verso il parabrezza, aumentare la temperatura e disattivare il ricircolo. Prima di partire, la visibilità deve essere completamente ripristinata.

Climatizzatore auto in inverno: temperatura ideale e ricircolo dell’aria

Una temperatura interna compresa tra 20 e 22 °C rappresenta generalmente un buon compromesso per il comfort dei passeggeri. Sulle auto con motore termico, il riscaldamento sfrutta normalmente il calore generato dal propulsore. Per questo motivo, nei primi minuti dopo l’avviamento, l’aria in uscita dalle bocchette potrebbe essere ancora fredda.

Il ricircolo dell’aria può agevolare il riscaldamento iniziale dell’abitacolo, ma un utilizzo prolungato favorisce l’accumulo di umidità e, di conseguenza, l’appannamento dei vetri.

Con temperature esterne particolarmente basse, alcuni impianti disattivano automaticamente il compressore del climatizzatore per proteggerlo dal gelo. La soglia di intervento varia a seconda del modello, mentre il riscaldamento e la ventilazione continuano a funzionare.

Climatizzatore auto in inverno: manutenzione e consumi delle auto elettriche

La manutenzione dell’impianto di climatizzazione è importante anche durante la stagione fredda. In particolare, un filtro abitacolo sporco può ridurre la portata dell’aria, generare cattivi odori e rendere meno efficace il disappannamento dei cristalli. È consigliabile rispettare gli intervalli di sostituzione previsti dal costruttore e mantenere pulita la superficie interna del parabrezza.

Sulle auto elettriche, l’energia necessaria per riscaldare l’abitacolo proviene dalla batteria di trazione, incidendo sull’autonomia. Le vetture dotate di pompa di calore possono limitare i consumi energetici rispetto ai sistemi che utilizzano esclusivamente resistenze elettriche.

Per contenere il consumo di energia durante il viaggio è possibile preriscaldare l’abitacolo mentre l’auto è collegata alla rete di ricarica e sfruttare, se disponibili, i sedili e il volante riscaldabili, senza compromettere la visibilità e la sicurezza alla guida.