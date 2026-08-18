Come pulire correttamente il volante dell’auto: la guida passo-passo per ogni materiale

Il volante è senza dubbio il componente dell’auto con cui entriamo più a contatto. Ad ogni curva, manovra o fermata al semaforo, le nostre mani trasferiscono sulla sua superficie sudore, grasso cutaneo, polvere, batteri e residui di creme o gel igienizzanti.

Con il passare del tempo, un volante trascurato perde la sua lucentezza originale, diventa appiccicoso o, al contrario, assume un antiestetico “effetto lucido” sintomo di sporco stratificato. Inoltre, una pulizia errata o l’uso di prodotti aggressivi rischia di rovinare irreparabilmente i rivestimenti.

In questo articolo scoprirai come pulire il volante in modo impeccabile a seconda del materiale di cui è composto.

Perché il volante si sporca e si rovina così velocemente?

A differenza di altre parti dell’abitacolo, il volante subisce uno stress costante. I fattori principali di usura e sporco sono:

L’acidità del sudore: L’acidità naturale della pelle del palmo delle mani corrode lentamente i materiali protettivi del rivestimento.

Igienizzanti mani e creme: I prodotti a base alcolica o molto grassi dissolvono le finiture opache originali della pelle o della plastica.

I raggi UV: La luce solare diretta che filtra dal parabrezza “cuoce” il volante, seccando il materiale e favorendo le crepe.

Pulizia in base al materiale: adatta il metodo giusto

Non tutti i volanti sono uguali. Usare il prodotto sbagliato sulla pelle o sull’Alcantara può causare danni irreversibili.

1. Volante in Pelle (Naturale o Sintetica)

La pelle dei volanti moderni ha una finitura opaca di fabbrica. Se il tuo volante è lucido e scivoloso, significa che è coperto da uno strato di sporco e grasso.

Cosa usare: Un detergente specifico per pelle ( leather cleaner ) a pH neutro e una spazzola a setole molto morbide (o un panno in microfibra).

Come fare: Spruzza il detergente sulla spazzola (mai direttamente sul volante per evitare che penetri nelle cuciture). Lavora il prodotto con movimenti circolari delicati per creare una leggera schiuma. Asciuga e rimuovi lo sporco con un panno in microfibra pulito e asciutto.

Trattamento finale: Applica un nutriente per pelle non grasso con effetto protettivo dai raggi UV.

⚠️ Attenzione: Evita assolutamente il latte detergente per il corpo o l’olio d’oliva! A lungo andare irrancidiscono e ammolliscono eccessivamente le cuciture.

2. Volante in Plastica o Gomma (Poliuretano)

Tipico delle utilitarie o degli allestimenti base, è il materiale più resistente e facile da trattare.

Cosa usare: Un sgrassatore delicato multiuso per interni auto (APC – All Purpose Cleaner ) diluito o acqua tiepida con un goccio di sapone neutro.

Come fare: Strofigna la superficie con un panno in microfibra imbevuto (e ben strozzato). Puoi usare uno spazzolino da denti a setole morbide per pulire le zigrinature o le zone intorno ai pulsanti delle razze.

3. Volante in Alcantara o Microfibra

Tipico delle auto sportive, l’Alcantara offre un ottimo grip ma trattiene lo sporco come una spugna, appiattendosi ed indurendosi.

Cosa usare: Un detergente specifico per tessuti/Alcantara e una spazzolina a setole soffici.

Come fare: Nebulizza pochissimo prodotto sul panno o sulla spazzola (l’Alcantara non deve mai essere inzuppata d’acqua). Spazzola delicatamente sempre nello stesso verso per sollevare il “pelo” del tessuto. Asciuga tamponando con un panno asciutto.

3 Errori da NON commettere mai

Usare salviettine igienizzanti per la casa o alcool puro: L’alcool e la candeggina distruggono la pellicola protettiva della pelle e seccano la plastica rendendola fragile. Spruzzare i liquidi direttamente sui tasti multifunzione: I liquidi possono penetrare all’interno delle schede elettroniche dei comandi al volante, causando cortocircuiti. Usare spugne abrasive o “gomma magica”: La gomma magica agisce come una carta vetrata finissima. Rimuoverà lo sporco, ma asporterà anche la vernice di protezione della pelle!

Tabella riassuntiva: Igiene del volante

Materiale Strumento Consigliato Prodotto Consigliato Frequenza Ideale Pelle Spazzola morbida + Microfibra Cleaner specifico per pelle Ogni 2-3 mesi Plastica / Gomma Panno in microfibra Sgrassatore delicato APC Ogni 2-4 settimane Alcantara Spazzola per camoscio/Alcantara Detergente per tessuti delicati Ogni 1-2 mesi

Il tocco finale: sanificazione delle cuciture

Le cuciture (specie se di colore a contrasto) sono il punto in cui si accumula più sporco. Per pulirle al meglio senza sfilacciarle, passa delicatamente un pennello da detailing a setole sintetiche imbevuto di detergente neutro lungo la trama del cucito.

Un volante pulito non è solo più bello da vedere e piacevole da impugnare, ma garantisce anche una presa salda e sicura alla guida.