Cosa sapere sui viaggi autostradali: le info più utili per il viaggio

Come evidenziato sul sito di ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali), la rete autostradale italiana si estende per oltre 8.000 chilometri e costituisce una delle infrastrutture più importanti per la mobilità del nostro Paese. Ogni giorno viene infatti utilizzata da milioni di automobilisti per spostamenti di lavoro, turismo o mobilità ordinaria.

Prima di affrontare un viaggio, soprattutto su lunghe distanze, è utile dedicare qualche minuto alla pianificazione del tragitto e ai controlli essenziali del veicolo. Alcune verifiche preliminari possono infatti contribuire a rendere il viaggio più sicuro, confortevole e privo di inconvenienti.

Pianificare il percorso prima della partenza

Una buona organizzazione inizia dalla scelta dell’itinerario. Verificare l’eventuale presenza di cantieri, rallentamenti o deviazioni permette di evitare perdite di tempo e di programmare meglio le soste lungo il percorso.

Anche la stima delle spese è utile per gestire il viaggio con maggiore consapevolezza. Prima della partenza può essere utile utilizzare uno strumento che calcola pedaggio autostradale e i tempi di percorrenza stimati, così da avere un’idea più precisa dei costi del viaggio.

Un altro aspetto da considerare riguarda le aree di servizio. Sapere in anticipo dove effettuare il rifornimento o fare una pausa può contribuire a rendere il tragitto più agevole, soprattutto nei percorsi più lunghi. Ciò è particolarmente importante quando si utilizza un veicolo elettrico oppure un’auto a GPL o a metano.

Pneumatici e controlli tecnici essenziali

Tra le verifiche più importanti rientra il controllo degli pneumatici. Una pressione non corretta può influire sulla stabilità del veicolo, aumentare i consumi e accelerare l’usura del battistrada.

Prima di partire è inoltre consigliabile verificare il livello dell’olio motore, del liquido refrigerante e del liquido lavavetri.

Anche il corretto funzionamento dell’impianto di illuminazione merita attenzione, soprattutto se si prevede di viaggiare nelle ore serali o notturne.

Per i veicoli che vengono utilizzati poco frequentemente, può essere opportuno controllare anche lo stato della batteria, riducendo il rischio di inconvenienti durante il viaggio.

Comportamenti che migliorano la sicurezza in autostrada

La sicurezza dipende non soltanto dalle condizioni del veicolo, ma anche dalle abitudini di guida. Mantenere una distanza adeguata dal veicolo che ci precede consente di avere tempi di reazione più ampi in caso di frenate improvvise.

È inoltre importante rispettare i limiti di velocità e adeguare l’andatura alle condizioni del traffico e della carreggiata. Durante i viaggi più lunghi, effettuare alcune soste alle stazioni di servizio può aiutare a mantenere elevato il livello di attenzione alla guida.

Particolare prudenza è consigliata in prossimità di cantieri e restringimenti di carreggiata, dove le condizioni di circolazione possono cambiare rapidamente.

Documenti, pagamenti e strumenti digitali utili

Prima di mettersi in viaggio è sempre opportuno verificare di avere con sé la patente e i documenti del veicolo. Anche una semplice dimenticanza può trasformarsi in un problema durante un controllo.

Negli ultimi tempi si sono diffusi numerosi strumenti digitali che consentono di semplificare la gestione degli spostamenti.

Oltre alle applicazioni per la navigazione (come il noto Google Maps), molti automobilisti utilizzano sistemi di telepedaggio che permettono di evitare il pagamento manuale ai caselli e di ridurre i tempi di attesa.

Altre soluzioni consentono invece di gestire parcheggi, accessi a zone regolamentate e servizi collegati alla mobilità direttamente tramite smartphone, rendendo più semplice l’organizzazione degli spostamenti.

Prepararsi al viaggio conviene sempre

La maggior parte degli inconvenienti che si verificano durante un viaggio può essere prevenuta attraverso una corretta preparazione. Pianificare il percorso, controllare il veicolo e verificare documenti e strumenti di pagamento richiede pochi minuti, ma può fare una grande differenza in termini di sicurezza, comfort e tranquillità durante un viaggio in autostrada.