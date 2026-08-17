Dove parcheggiare allo stadio Maradona di Napoli per la partita: guida, consigli e zone da evitare

Raggiungere lo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta per assistere a una partita del Napoli o a un grande evento è un’esperienza travolgente. Tuttavia, la gestione della viabilità e la ricerca del parcheggio nelle ore che precedono il fischio d’inizio rappresenta da sempre una delle sfide più grandi per chi decide di muoversi con l’auto propria.
Tra ZTL temporanee, perimetri bloccati dalle forze dell’ordine e il rischio di rimanere bloccati nel traffico post-partita, occorre pianificare la sosta in anticipo.
In questa guida completa vediamo dove parcheggiare in totale sicurezza, quali sono i garage custoditi, le opzioni stradali e le alternative “Park & Ride” per vivere la giornata di gara senza stress.
Il quartiere Fuorigrotta si trasforma completamente a partire da 3-4 ore prima dell’incontro.
Chiusura al traffico: Le arterie principali a ridosso dello stadio (come Piazzale Tecchio, Via Giambattista Marino e Via Pietro Castellino) vengono chiuse al transito veicolare ordinario.
Elevato rischio sanzioni: Parcheggiare su marciapiedi, aiuole, in doppia fila o nei pressi degli scivoli per disabili comporta la quasi certezza di rimozione forzata e sanzioni salate.
Se desideri lasciare la vettura al riparo e in uno spazio videosorvegliato, la soluzione migliore è prenotare in anticipo uno dei tanti garage privati situati nelle immediate vicinanze del perimetro di sicurezza.
Le zone ideali in cui cercare garage custoditi:
Via Augusto e Via Claudio: Trovandosi a circa 5-10 minuti a piedi dagli ingressi dei vari settori (Curve e Tribuna Nisida), offrono diversi garage multilivello.
Zona Viale delle Spezie / Via Leopardi: Ideale soprattutto se l’ingresso è previsto verso la Curva A o i Distinti.
💡 Consiglio Pro: Nei giorni di Big Match, i garage vicini allo stadio si riempiono rapidamente e applicano spesso tariffe a prezzo fisso per l’evento (mediamente tra i 15 e i 25 euro). Prenotare online tramite app dedicate (come Parkimeter o Parclick) con qualche giorno d’anticipo è caldamente raccomandato per non rimanere a bocca asciutta.
Se preferisci parcheggiare su strisce blu (a pagamento orario o a tariffa giornaliera/evento), devi necessariamente arrivare con almeno 3-4 ore di anticipo rispetto all’orario d’inizio della partita.
Le direttrici principali da monitorare sono:
Viale Kennedy e Viale Antonino D’Antona: Ampie stradine con stalli blu che conducono verso la Mostra d’Oltremare.
Via Giulio Cesare: Collegata bene con Piazzale Tecchio, anche se molto trafficata in uscita.
Uno dei punti di riferimento per la sosta vicino allo stadio è il parcheggio gestito all’interno del polo fieristico della Mostra d’Oltremare.
Gli accessi principali: Gli ingressi per i veicoli si trovano solitamente su Via Terracina o Via Matthew Fontaine Maury.
Vantaggi: È uno spazio recintato, capiente e controllato, a pochi passi a piedi dal settore Tribuna Posillipo, Tribuna Nisida e Curva B.
Nota: In occasione di concomitanza con fiere o grandi concerti, i posti potrebbero essere limitati.
Per evitare l’imbuto di traffico che si crea all’uscita da Fuorigrotta a fine gara (quando 50.000 persone lasciano lo stadio contemporaneamente), la strategia più scaltra consiste nel parcheggiare l’auto a qualche fermata di distanza e proseguire con i mezzi su ferro:
Linea 2 della Metropolitana (Trenitalia): Puoi parcheggiare l’auto nelle zone di Pozzuoli / Bagnoli (direzione ovest) o vicino alla stazione di Napoli Centrale / Piazza Garibaldi e prendere la metro scendendo direttamente alla stazione di Napoli Campi Flegrei, situata a soli 300 metri dallo stadio.
Ferrovia Cumana (EAV): Lasciando l’auto lungo il tracciato della Cumana, puoi scendere alla fermata Mostra, uscendo direttamente di fronte al settore Curva B.
|Opzione
|Distanza dallo Stadio
|Sicurezza
|Facilità di Uscita post-gara
|Garage Custoditi (es. Via Claudio)
|5 minuti a piedi
|🟢 Massima (Sorvegliato)
|🔴 Bassa (Traffico intenso)
|Parcheggio Mostra d’Oltremare
|5-10 minuti a piedi
|🟢 Alta (Recintato)
|🟡 Media
|Strisce Blu su strada
|10-20 minuti a piedi
|🟡 Media
|🔴 Bassa
|Park & Ride (Metro L2 / Cumana)
|0 minuti (via ferro)
|🟢 Alta (Fuori dal Caos)
|🟢 Massima (Evita i paralizzanti ingorghi)
Non affidarti a parcheggiatori abusivi: Oltre all’illecito, rischi che l’auto venga rimossa se lasciata in divieto o in zone d’intralcio ai mezzi di soccorso.