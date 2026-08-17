Dove parcheggiare allo stadio Maradona di Napoli per la partita: guida, consigli e zone da evitare

Raggiungere lo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta per assistere a una partita del Napoli o a un grande evento è un’esperienza travolgente. Tuttavia, la gestione della viabilità e la ricerca del parcheggio nelle ore che precedono il fischio d’inizio rappresenta da sempre una delle sfide più grandi per chi decide di muoversi con l’auto propria.

Tra ZTL temporanee, perimetri bloccati dalle forze dell’ordine e il rischio di rimanere bloccati nel traffico post-partita, occorre pianificare la sosta in anticipo.

In questa guida completa vediamo dove parcheggiare in totale sicurezza, quali sono i garage custoditi, le opzioni stradali e le alternative “Park & Ride” per vivere la giornata di gara senza stress.

Il quartiere Fuorigrotta si trasforma completamente a partire da 3-4 ore prima dell’incontro.

Elevato rischio sanzioni: Parcheggiare su marciapiedi, aiuole, in doppia fila o nei pressi degli scivoli per disabili comporta la quasi certezza di rimozione forzata e sanzioni salate .

Chiusura al traffico: Le arterie principali a ridosso dello stadio (come Piazzale Tecchio , Via Giambattista Marino e Via Pietro Castellino ) vengono chiuse al transito veicolare ordinario.

Se desideri lasciare la vettura al riparo e in uno spazio videosorvegliato, la soluzione migliore è prenotare in anticipo uno dei tanti garage privati situati nelle immediate vicinanze del perimetro di sicurezza.

Le zone ideali in cui cercare garage custoditi:

Zona Viale delle Spezie / Via Leopardi: Ideale soprattutto se l’ingresso è previsto verso la Curva A o i Distinti.

Via Augusto e Via Claudio: Trovandosi a circa 5-10 minuti a piedi dagli ingressi dei vari settori (Curve e Tribuna Nisida), offrono diversi garage multilivello.

💡 Consiglio Pro: Nei giorni di Big Match, i garage vicini allo stadio si riempiono rapidamente e applicano spesso tariffe a prezzo fisso per l’evento (mediamente tra i 15 e i 25 euro). Prenotare online tramite app dedicate (come Parkimeter o Parclick) con qualche giorno d’anticipo è caldamente raccomandato per non rimanere a bocca asciutta.