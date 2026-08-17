CERCA SU INFOMOTORI
CERCA SU INFOMOTORI
SOCIAL
TOPDEALERS ITALIA
CERCA SU INFOMOTORI
CASE AUTO vedi tutte >>
Alfa Romeo
Audi
BMW
Citroen
Dacia
Fiat
Ford
Hyundai
Jeep
Kia
Mazda
Mercedes
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Seat
Skoda
Toyota
Volkswagen
Volvo
SOCIAL
TOP DEALERS ITALIA
Auto
Guide
Moto
Marche
Listino
Usato
Sport

Dove parcheggiare allo stadio Maradona di Napoli per la partita: guida, consigli e zone da evitare

Raggiungere lo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta per assistere a una partita del Napoli o a un grande evento è un’esperienza travolgente. Tuttavia, la gestione della viabilità e la ricerca del parcheggio nelle ore che precedono il fischio d’inizio rappresenta da sempre una delle sfide più grandi per chi decide di muoversi con l’auto propria.

Tra ZTL temporanee, perimetri bloccati dalle forze dell’ordine e il rischio di rimanere bloccati nel traffico post-partita, occorre pianificare la sosta in anticipo.

In questa guida completa vediamo dove parcheggiare in totale sicurezza, quali sono i garage custoditi, le opzioni stradali e le alternative “Park & Ride” per vivere la giornata di gara senza stress.

Il contesto: cosa succede a Fuorigrotta nei giorni di partita

Il quartiere Fuorigrotta si trasforma completamente a partire da 3-4 ore prima dell’incontro.

  • Chiusura al traffico: Le arterie principali a ridosso dello stadio (come Piazzale Tecchio, Via Giambattista Marino e Via Pietro Castellino) vengono chiuse al transito veicolare ordinario.

  • Elevato rischio sanzioni: Parcheggiare su marciapiedi, aiuole, in doppia fila o nei pressi degli scivoli per disabili comporta la quasi certezza di rimozione forzata e sanzioni salate.

1. Parcheggi Custoditi e Garage Privati (La scelta più sicura)

Se desideri lasciare la vettura al riparo e in uno spazio videosorvegliato, la soluzione migliore è prenotare in anticipo uno dei tanti garage privati situati nelle immediate vicinanze del perimetro di sicurezza.

Le zone ideali in cui cercare garage custoditi:

  • Via Augusto e Via Claudio: Trovandosi a circa 5-10 minuti a piedi dagli ingressi dei vari settori (Curve e Tribuna Nisida), offrono diversi garage multilivello.

  • Zona Viale delle Spezie / Via Leopardi: Ideale soprattutto se l’ingresso è previsto verso la Curva A o i Distinti.

💡 Consiglio Pro: Nei giorni di Big Match, i garage vicini allo stadio si riempiono rapidamente e applicano spesso tariffe a prezzo fisso per l’evento (mediamente tra i 15 e i 25 euro). Prenotare online tramite app dedicate (come Parkimeter o Parclick) con qualche giorno d’anticipo è caldamente raccomandato per non rimanere a bocca asciutta.

2. Parcheggi Pubblici e Strisce Blu (Per chi arriva molto presto)

Se preferisci parcheggiare su strisce blu (a pagamento orario o a tariffa giornaliera/evento), devi necessariamente arrivare con almeno 3-4 ore di anticipo rispetto all’orario d’inizio della partita.

Le direttrici principali da monitorare sono:

  • Viale Kennedy e Viale Antonino D’Antona: Ampie stradine con stalli blu che conducono verso la Mostra d’Oltremare.

  • Via Giulio Cesare: Collegata bene con Piazzale Tecchio, anche se molto trafficata in uscita.

3. L’opzione intelligente: Parcheggio della Mostra d’Oltremare

Uno dei punti di riferimento per la sosta vicino allo stadio è il parcheggio gestito all’interno del polo fieristico della Mostra d’Oltremare.

  • Gli accessi principali: Gli ingressi per i veicoli si trovano solitamente su Via Terracina o Via Matthew Fontaine Maury.

  • Vantaggi: È uno spazio recintato, capiente e controllato, a pochi passi a piedi dal settore Tribuna Posillipo, Tribuna Nisida e Curva B.

  • Nota: In occasione di concomitanza con fiere o grandi concerti, i posti potrebbero essere limitati.

4. La strategia “Park & Ride” (Parcheggia fuori e usa i trasporti)

Per evitare l’imbuto di traffico che si crea all’uscita da Fuorigrotta a fine gara (quando 50.000 persone lasciano lo stadio contemporaneamente), la strategia più scaltra consiste nel parcheggiare l’auto a qualche fermata di distanza e proseguire con i mezzi su ferro:

  • Linea 2 della Metropolitana (Trenitalia): Puoi parcheggiare l’auto nelle zone di Pozzuoli / Bagnoli (direzione ovest) o vicino alla stazione di Napoli Centrale / Piazza Garibaldi e prendere la metro scendendo direttamente alla stazione di Napoli Campi Flegrei, situata a soli 300 metri dallo stadio.

  • Ferrovia Cumana (EAV): Lasciando l’auto lungo il tracciato della Cumana, puoi scendere alla fermata Mostra, uscendo direttamente di fronte al settore Curva B.

Tabella riassuntiva: Come orientarsi

Opzione Distanza dallo Stadio Sicurezza Facilità di Uscita post-gara
Garage Custoditi (es. Via Claudio) 5 minuti a piedi 🟢 Massima (Sorvegliato) 🔴 Bassa (Traffico intenso)
Parcheggio Mostra d’Oltremare 5-10 minuti a piedi 🟢 Alta (Recintato) 🟡 Media
Strisce Blu su strada 10-20 minuti a piedi 🟡 Media 🔴 Bassa
Park & Ride (Metro L2 / Cumana) 0 minuti (via ferro) 🟢 Alta (Fuori dal Caos) 🟢 Massima (Evita i paralizzanti ingorghi)

Ultimo consiglio d’oro prima di partire

Non affidarti a parcheggiatori abusivi: Oltre all’illecito, rischi che l’auto venga rimossa se lasciata in divieto o in zone d’intralcio ai mezzi di soccorso.

LISTINO E OFFERTE SPECIALI
Guide
Assicurazioni
Bollo
Carburante
Componentistica
Consigli
Incentivi
Manutenzione
Multe
Normative
Patente
Pneumatici
Guida sicura
Articoli più letti
Come riparare il riscaldamento dell'auto quando non funziona
Come riparare il riscaldamento dell'auto quando non funziona
Inverno e gelo: ecco come preparare al meglio la propria auto
Inverno e gelo: ecco come preparare al meglio la propria auto
Nebbia in autostrada: i consigli per guidare in sicurezza
Nebbia in autostrada: i consigli per guidare in sicurezza

Top Dealers Italia
Top Dealers Italia


Top Partners Italia
Best Partners Italia

Infomotori.com - Quotidiano di informazione registrato presso il Tribunale di Vicenza n. 980 del 19.09.2000
founded by Ivana Gabriella Cenci and Carlo Valente - Direttore Responsabile: Ivana Gabriella Cenci
Edito da Caval Service srl, - P.IVA 02514810247 - Copyright 2026 © Tutti i diritti riservati.