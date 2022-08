Google Maps: tutte le novità per l’estate 2022

Visione immersiva per i monumenti più famosi, navigazione in bicicletta più precisa e condivisione della posizione in tempo reale: ecco le novità di Google Maps

Per chi è in procinto di partire per le vacanze, l’applicazione Google Maps rappresenta uno degli strumenti fondamentali per non farsi trovare impreparati durante il percorso che conduce verso la propria località di villeggiatura. Il navigatore di “Big G” ha fatto grandissimi passi avanti dalla sua prima versione del 2005 e per quest’estate accoglierà alcune nuove funzioni tali da rendere la vita ancora più semplice a tutti coloro che vogliono godersi in santa pace le proprie ferie.

La prima riguarda l’introduzione della cosiddetta “visione immersiva”, che combina l’intelligenza artificiale alle immagini satellitari raccolte tramite Street View al fine di rendere disponibili delle vere e proprie vedute aeree dei monumenti più importanti delle principali città europee e internazionali (Londra, San Francisco, Barcellona, New York, Tokyo…). A seguire trova posto il nuovo database di informazioni per chi percorre le piste ciclabili, il quale fornirà tutti i dettagli del caso se la strada (principale o secondaria) presenta salite o discese difficili da affrontare.

Le ultime due, invece, riguardano l’aggiornamento delle notifiche di condivisione della posizione in tempo reale dei propri compagni di viaggio, che verranno presentate all’interessato quando l’amico sarà giunto a destinazione, e il miglioramento dell’utilizzo delle mappe offline, scaricabili qualora ci si rechi in un paese estero dove il proprio piano telefonico non funziona.