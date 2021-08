Guida alle vacanze in auto: le app indispensabili per evitare il traffico

L'ultima cosa che si vuole quando si parte per le vacanze è rimanere imbottigliati in mezzo al traffico: ecco gli strumenti per evitare code e incolonnamenti

L’auto è pronta e in piena efficienza con tanto di bagagliaio preparato secondo i nostri consigli: non resta che rilassarsi e partire per le nostre meritatissime vacanze! Attenzione però, ci stiamo avvicinando a Ferragosto e questo significa solo una cosa per gli automobilisti in viaggio: traffico. Saranno immancabili i weekend da bollino rosso (o addirittura nero) in queste settimane, quindi l’unico modo per godersi al meglio le prossime giornate di “stacco” dalla routine quotidiana è quello di munirsi degli strumenti più adeguati.

Quali? I più semplici sono sicuramente i nostri smartphone (Android o Apple), che possono essere utilizzati come rilevatori di traffico attraverso specifiche app disponibili gratuitamente sui rispettivi Store virtuali. Le più importanti sono Info Traffico e Mappe del Traffico, che mettono a disposizione praticamente in tempo reale tutti gli aggiornamenti su code e rallentamenti sia sulla viabilità ordinaria che su quella autostradale, a cui si associano VAI di ANAS e la funzione traffico di My Way realizzata da Autostrade per l’Italia, che riporta non solo i “problemi” presenti al momento sulla strada che si sta percorrendo ma anche una stima dei tempi di percorrenza per arrivare a destinazione.

Lo stesso discorso può essere ovviamente esteso anche alle app deputate principalmente alla navigazione, come Google Maps, Mappe per i sistemi della “mela”, Waze, ViaMichelin e la più recente HERE WeGo. La situazione in tempo reale sul traffico può essere visualizzata sia durante la navigazione da un punto A a un punto B che, più semplicemente, visualizzando in maniera generica la mappa su schermo, la quale mostrerà eventuali ritardi causati da ingorghi, incidenti, strade chiuse alla circolazione e lavori in corso. Con tutti questi strumenti a disposizione (se utilizzati al meglio) difficilmente rimarrete bloccati in colonna: vogliamo scommettere?