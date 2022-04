Incentivi auto 2022: fino a 5.000 Euro per le elettriche, 4.000 per le ibride

Il Governo ha ufficializzato il Dpcm che definisce tutti i dettagli dell'Ecobonus 2022: saranno stanziati 650 milioni di Euro fino al 2024

Le ultime anticipazioni del mese scorso hanno trovato, finalmente, compimento: il Presidente del Consiglio Mario Draghi, infatti, ha firmato il Dpcm che definisce le regole e gli importi dell’Ecobonus 2022, che da quest’anno e fino al 2024 conterà un approvvigionamento di 650 milioni di Euro per tutte le categorie di veicoli in grado di circolare su strada. Rispetto a questo totale, 615 milioni saranno destinate alle autovetture, mentre il resto ai motocicli e ai veicoli commerciali leggeri.

Come accaduto l’anno scorso, i finanziamenti per il mondo auto saranno suddivisi a seconda della classe di emissioni dei vari veicoli, privilegiando ovviamente quelli elettrici oppure elettrificati. I primi, nella categoria 0-60 g/km di CO2, potranno sfruttare un bonus di 3.000 Euro al quale aggiungerne altri 2.000 in caso di rottamazione di una vecchia vettura Euro 0 – Euro 4 di proprietà da almeno 12 mesi, per un sostegno complessivo di ben 220 milioni di Euro nel 2022 che salirà a 230 l’anno prossimo e a 245 nel 2024.

Passando alle vetture ibride, quelle inserite nella classe di emissioni 21-60 g/km di CO2 riceveranno un contributo massimo di 2.000 Euro a cui aggiungerne altrettanti in caso di rottamazione, per una copertura di 225 milioni nel 2022, 235 nel 2023 e 245 nel 2024. Meno consistente, invece, l’incentivo per le auto di classe 61-135 g/km, che invece otterranno solamente i 2.000 Euro previsti in caso di rottamazione per un totale di 170 milioni a disposizione quest’anno, 150 nel 2023 e 120 nel 2024.

Queste, tuttavia, non sono le uniche regole a cui attenersi per accedere agli Ecoincentivi del 2022: una novità molto importante per tutti coloro che intendono procedere all’acquisto di un’auto nuova sarà un tetto limite di spesa per ogni classe di emissione, che arriva a 35.000 Euro + IVA nel caso delle elettriche (0-20 g/km di CO2), a 45.000 Euro + IVA nel caso delle ibride (21-60 g/km di CO2) e a 35.000 Euro + IVA nel caso di tutte le altre a motore endotermico di ultima generazione (61-135 g/km di CO2).

Come anticipato, l’Ecobonus 2022 includerà una percentuale di sostegno anche per i veicoli commerciali leggeri e per le due ruote: nel primo caso si prenderanno in considerazione esclusivamente mezzi ad alimentazione elettrica di categoria N1 e N2, per i quali gli incentivi richiederanno contestualmente in via obbligatoria la rottamazione di un vecchio veicolo omologato con classe di emissione inferiore ad Euro 4. Qui di seguito lo schemino riassuntivo che definisce i contributi per ogni categoria:

N1 fino a 1,5 tonnellate – 4.000 Euro

N1 da 1,5 a 3,49 tonnellate – 6.000 Euro

N2 da 3,5 a 7 tonnellate – 12.000 Euro

N2 da 7 a 12 tonnellate – 14.000 Euro

Nel caso del mondo a due ruote, invece, l’Ecobonus 2022 prevede contributi sia per i ciclomotori e i motocicli elettrici e ibridi, sia per quelli a motore endotermico di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7. I primi godranno di un incentivo pari al 30% del prezzo d’acquisto fino a un massimo di 3.000 Euro (senza rottamazione) oppure pari al 40% e fino a 4.000 Euro in caso di rottamazione di un veicolo di classe Euro 0 – Euro 3, mentre i secondi otterranno uno sconto del 5% in fase di acquisto in concessionaria e un contributo del 40% sul prezzo finale fino a un massimo di 2.500 Euro con opzione rottamazione.