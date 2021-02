Ecoincentivi auto Lombardia 2021: tutto quello che bisogna sapere

La giunta della Regione Lombardia ha approvato un piano da 36 milioni di Euro in due anni per il rinnovo del parco mezzi circolante, con nuove auto (e moto) a ridotte emissioni ambientali

Dopo le prime anticipazioni, ora è arrivata la conferma che tutti stavano aspettando: gli Ecoincentivi specifici per la Regione Lombardia stanno per arrivare e ammonteranno a 36 milioni di Euro da utilizzare in due anni, di cui 18 già in questa stagione, per il rinnovo dell’attuale parco mezzi circolante con nuovi veicoli a due e quattro ruote dal ridotto impatto ambientale.

Questi fondi saranno disponibili fino ad esaurimento per tutti coloro che vorranno aderire all’iniziativa, ormai pronta per essere pubblicata sul portale della Regione Lombardia sia per i concessionari che per i singoli cittadini. La data di partenza? Prevista per l’inizio di marzo, quando ogni automobilista potrà fare la domanda di adesione per poi rivolgersi al proprio rivenditore in modo da riscattare questo bonus specifico.

I nuovi incentivi destinati alla Lombardia varranno esclusivamente per l’acquisto di una nuova auto a ridotto impatto ambientale a fronte – eventualmente – della rottamazione di un vecchio veicolo benzina fino ad Euro 2 e diesel fino ad Euro 5. Come potete vedere dallo schemino qua sotto, lo sconto più corposo è applicato ai mezzi elettrici e ad idrogeno, mentre per quelli di classe superiore (ibridi) viene progressivamente ridotto:

8.000 Euro per auto a zero emissioni con rottamazione / 4.000 Euro senza rottamazione

5.000 Euro per auto con emissioni di CO2 fino a 60 g/km e di NOx fino a 85,8 mg/km

4.000 Euro per auto con emissioni di CO2 fino a 60 g/km e di NOx fino a 126 mg/km

4.000 Euro per auto con emissioni di CO2 tra 60 e 110 g/km e di NOx fino a 85,8 mg/km

3.000 Euro per auto con emissioni di CO2 tra 60 e 110 g/km e di NOx fino a 126 mg/km

3.000 Euro per auto con emissioni di CO2 tra 110 e 145 g/km e di NOx fino a 85,8 mg/km

2.000 Euro per auto con emissioni di CO2 tra 110 e 145 g/km e di NOx fino a 126 mg/km

Oltre al contributo della Regione, ogni concessionario dovrà aggiungere anche un ulteriore sconto dal prezzo di listino della vettura prescelta pari al 12% dell’importo totale, oppure di almeno 2.000 Euro nel caso in cui si opti per un’auto a zero emissioni. Questo è già incluso negli Ecoincentivi statali, che come avevamo anticipato tempo fa sono cumulabili con quelli specifici per la Lombardia, per cui se la vostra intenzione è portarvi a casa un mezzo a batterie come la nuova Fiat 500 sappiate che si parte da un costo di base di 26.150 Euro ridotti a 15.900 Euro e poi ulteriormente scontati a 7.900!

Assieme alle auto, anche le moto più pulite godranno di alcune interessanti agevolazioni, per un totale di 3,6 milioni di Euro di copertura nel biennio di riferimento 2021-2022. Il bonus, in questo caso, arriva fino a 3.000 Euro (oppure fino al 30% di sconto sul listino) se si rottama una vecchia macchina, fino a 2.000 Euro (-20%) se si rottama una vecchia moto e fino a 1.000 Euro nell’eventualità in cui si voglia procedere senza l’opzione rottamazione. Questa, ovviamente, dovrà essere successiva alla data di uscita del bando sul portale della Regione Lombardia, prevista per l’11 febbraio per i concessionari e per il 20 febbraio per i privati, che potranno presentare una sola domanda in tutto il periodo degli incentivi in questione.