Incentivi auto 2022: l’Ecobonus parte oggi con sconti fino a 5.000 Euro

I contributi statali per l'acquisto di autovetture nuove (elettriche, ibride e termiche a basse emissioni) iniziano oggi: la piattaforma dell'Ecobonus sarà attiva dal 25 maggio

Finalmente ci siamo: dopo le varie indiscrezioni delle scorse settimane, gli Ecoincentivi auto 2022 sono diventati finalmente operativi con la pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale di oggi, lunedì 16 maggio. Il funzionamento sarà simile a quello dell’anno scorso e prevede la formalizzazione della richiesta del Bonus da parte dei concessionari attraverso la relativa piattaforma di prenotazione, che sarà però attiva e funzionante a partire dalla giornata di mercoledì 25 maggio.

Con queste agevolazioni le aspettative per un forte rilancio del mondo automotive sono molto alte, al punto che la previsione del Centro Studi Promotor è di circa 200.000 immatricolazioni in più rispetto al target preventivato. Approfittiamo dell’occasione per fare un piccolo riepilogo sull’offerta promossa dal Governo italiano, che consiste in un totale di 650 milioni di Euro stanziati sia per quest’anno che per il 2023 e il 2024.

La fetta più importante degli Ecoincentivi 2022 prende in considerazione il segmento delle auto elettriche (0-20 g/km di CO2), le quali potranno accedere a uno sconto di 3.000 Euro aumentabile di altri 2.000 nel caso si optasse per l’opzione rottamazione di un vecchio veicolo fino a Euro 4 e di proprietà di almeno 12 mesi. Consistente anche l’agevolazione per le ibride (21-60 g/km di CO2), pari a 2.000 Euro più altri 2.000 in caso di rottamazione, mentre fermo a soli 2.000 Euro il bonus per le endotermiche di ultima generazione rientranti nella fascia di emissioni 61-135 g/km di CO2.

Oltre a ciò è doveroso sapere che i tre segmenti di auto per i quali sono attivi gli Ecoincentivi rispondono anche a un tetto massimo di spesa per l’acquisto del relativo veicolo nuovo: le elettriche e le endotermiche a basse emissioni, per esempio, non dovranno costare più di 35.000 Euro + Iva, mentre il costo delle ibride può salire fino a 45.000 Euro + Iva. L’ultima accortezza a cui fare attenzione, infine, è il limite temporale entro il quale usufruire degli sconti e ricevere la propria auto nuova, pari a 180 giorni dalla prenotazione dell’incentivo.