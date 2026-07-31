Le app indispensabili per semplificare la mobilità quotidiana

Semplificare la mobilità quotidiana? Oggi si può, con la digitalizzazione, complice un’ampia gamma di app tra cui scegliere, a seconda delle proprie esigenze e abitudini. Soluzioni sempre più intelligenti e user friendly, ma soprattutto a portata di smartphone. Esploriamone alcune.

Waze: l’alternativa a Google Maps

Tra le applicazioni più utilizzate dagli automobilisti, Waze è un navigatore che si distingue per un approccio basato sulla collaborazione tra gli utenti.

Oltre a fornire indicazioni alquanto precise sul percorso, consente infatti di ricevere aggiornamenti in tempo reale su traffico, incidenti, cantieri e altri eventi che possono influire sulla viabilità.

Le segnalazioni vengono condivise dalla community, permettendo di scegliere itinerari alternativi e di ridurre, quando possibile, i tempi di percorrenza.

UnipolMove: tutto in un’unica app

L’app di UnipolMove si distingue per la capacità di concentrare in un’unica piattaforma diversi servizi dedicati alla mobilità. È infatti pensata per:

● gestire il telepedaggio;

● consultare lo storico dei transiti e delle spese;

● pagare parcheggi convenzionati e strisce blu (dove il servizio è disponibile);

● gestire l’accesso e il pagamento dell’Area C di Milano;

● richiedere soccorso stradale;

● prenotare tagliando e riparazione dei vetri presso i centri convenzionati.

Consente dunque di semplificare l’organizzazione degli spostamenti, riducendo la necessità di utilizzare applicazioni differenti per attività correlate alla mobilità. Un approccio che risponde alle esigenze di chi utilizza l’auto frequentemente e desidera gestire i propri viaggi in modo pratico e immediato.

Splitwise: per dividere le spese con altre persone

Quando si condivide il viaggio con altre persone, tenere traccia delle spese può diventare complicato, soprattutto quando ciò si verifica con una certa frequenza, come avviene nel caso di quanti condividono gli spostamenti per ragioni di lavoro.

Splitwise nasce proprio con questo obiettivo: permette di registrare le spese sostenute dai vari partecipanti e calcolare automaticamente chi deve rimborsare chi, risultando una soluzione pratica e in grado di evitare possibili incomprensioni.

Parkopedia: un’applicazione specifica per i parcheggi

Trovare parcheggio, soprattutto nelle grandi città, spesso richiede tempo e incide non poco sull’organizzazione degli spostamenti. Parkopedia aiuta a individuare le aree di sosta ubicate nelle vicinanze, fornendo informazioni sulla posizione, sulle tariffe e, dove disponibili, sui servizi offerti.

Si rivela quindi un supporto utile per pianificare gli spostamenti e ridurre il tempo dedicato alla ricerca di un posto auto.

Radarbot: per individuare gli autovelox

Radarbot è un’app progettata per supportare gli automobilisti durante la guida, segnalando la presenza di autovelox fissi e mobili e altri punti di controllo lungo il percorso.

Grazie agli aggiornamenti costanti e alle informazioni condivise all’interno della community, contribuisce a rendere la guida più consapevole, favorendo il rispetto dei limiti di velocità e una maggiore attenzione alla sicurezza stradale. È inoltre valida per evitare sanzioni importanti.

Flush, per trovare un bagno pubblico in pochi secondi

Può sembrare un’esigenza secondaria, eppure durante un viaggio sapere dove trovare un bagno pubblico diventa capace davvero di fare la differenza.

Flush è un’app che nasce proprio per questo: permette di individuare rapidamente i servizi igienici più vicini in base alla posizione, risultando particolarmente utile quando ci si trova in città sconosciute o c’è bisogno, anche last minute, di impostare delle soste durante il tragitto.