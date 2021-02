Lotteria degli scontrini: il pieno di carburante escluso dall’iniziativa!

Con il primo di febbraio il Governo italiano ha lanciato la "Lotteria degli scontrini", tramite la quale è possibile partecipare a un'estrazione finale a premi semplicemente effettuando pagamenti cashless. Il pieno dal benzinaio, tuttavia, non vale...

Dopo il cashback di dicembre, ora tocca alla “Lotteria degli scontrini“: il Governo italiano continua la propria strada ad incentivare i pagamenti tramite bancomat e carte di credito nell’ottica del piano Cashless e nel fare ciò ha dato il via con il primo di febbraio a una nuova iniziativa, volta a premiare tutti coloro che faranno acquisti con metodi di pagamento elettronici. Il suo nome è, come annunciato, “Lotteria degli scontrini” e mette in palio una serie di agevolazioni per un totale di 5 milioni di Euro, sia per chi compra che per chi vende.

Per parteciparvi basta collegarsi al sito web ufficiale ed effettuare la propria personale registrazione, che prevede l’inserimento del codice fiscale: a questo punto il sistema fornirà un codice “Lotteria” valido per la singola persona, che dovrà sempre portarlo con sè in ogni esercizio commerciale dove vuole fare le proprie compere. Al momento di battere lo scontrino i nuovi registratori di cassa chiederanno l’inserimento di questa stringa alfa-numerica, dopodichè… bisognerà attendere l’11 marzo, per avere una prima estrazione dei premi messi in palio dallo Stato.

L’unico problema? Che il pieno di carburante alla vostra auto effettuato tramite bancomat, di fatto, non vale ai fini della partecipazione a questa iniziativa: nelle FAQ della pagina ufficiale della Lotteria, infatti, si legge chiaramente che “l’importo speso dal benzinaio non prevede la certificazione fiscale tramite memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, operazioni indispensabili per la produzione di biglietti virtuali della lotteria“. Stessa cosa per i pagamenti dei parcheggi, sia su strada che nelle strutture dedicate.