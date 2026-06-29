Multe stradali: nuovo portale unico per verbali, punti patente e pagamenti

C’è un nuovo servizio online della Polizia di Stato che consente di verificare la presenza di una multa stradale, consultare i verbali e accedere alla documentazione relativa alle sanzioni amministrative. La piattaforma è stata sviluppata per semplificare la gestione delle pratiche, riducendo il ricorso alle procedure cartacee.

Attraverso il Portale Sanzioni Amministrative, gli automobilisti possono visualizzare le informazioni sulle violazioni al Codice della Strada, consultare i fotogrammi dei sistemi di rilevazione quando disponibili e procedere al pagamento delle sanzioni in modalità digitale. L’obiettivo è rendere l’intero iter più rapido e accessibile.

Come vedere le prove fotografiche delle violazioni

Tra le principali funzionalità del Portale Sanzioni Amministrative c’è la possibilità di consultare le prove fotografiche delle violazioni. In caso di multa per eccesso di velocità rilevata tramite autovelox o Tutor, gli utenti possono accedere agli atti e visualizzare direttamente il fotogramma associato al verbale.

Questa funzione consente di verificare elementi come la corretta identificazione della targa o l’eventuale presenza di altri veicoli nell’inquadratura. In passato, le immagini non venivano allegate ai verbali cartacei per motivi di privacy e la loro consultazione richiedeva una specifica richiesta agli uffici competenti. Con il nuovo portale, l’intera procedura è disponibile in formato digitale.

Comunicazioni per il conducente e controllo dei punti

Il Portale Sanzioni Amministrative consente anche di gestire diverse procedure amministrative legate alle violazioni del Codice della Strada. Per le infrazioni che prevedono la decurtazione dei punti o la sospensione della patente, è possibile comunicare direttamente online i dati del conducente, senza ricorrere alla modulistica cartacea.

La piattaforma permette inoltre di verificare il saldo dei punti della patente e di presentare la contestazione della proprietà del veicolo nei casi in cui il destinatario del verbale ritenga di non essere responsabile dell’infrazione. L’obiettivo è riunire in un unico servizio digitale operazioni che in precedenza richiedevano l’accesso a più canali o procedure separate.

Pagamenti online e accesso al portale

Il Portale Sanzioni Amministrative integra anche il sistema PagoPA, consentendo di effettuare il pagamento delle sanzioni direttamente online dopo la consultazione del verbale. La piattaforma permette inoltre di monitorare lo stato della pratica e ricevere notifiche via email relative agli aggiornamenti e alle scadenze previste.

Il servizio è già disponibile e l’accesso avviene tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE), senza la necessità di creare nuove credenziali. Con il nuovo portale, la Polizia Stradale riunisce in un’unica piattaforma digitale la consultazione dei verbali, la gestione delle pratiche amministrative e il pagamento delle multe, semplificando le procedure per gli automobilisti.